﻿85 فيلما في مسابقة «أوسكار» أفضل فيلم أجنبي.. واليمن يترشح للمرة الأولى

لوس أنجليس – رويترز: أعلنت أكاديمية فنون وعلوم السينما في الولايات المتحدة والتي تمنح جوائز الأوسكار عن تقدم 85 دولة للمنافسة على جائزة (أوسكار أفضل فيلم أجنبي) 2016 وقالت إن اليمن الذي يعيش حربا أهلية تقدم لأول مرة للمشاركة بالمسابقة.

وشملت القائمة حسب موقع الأكاديمية تسعة أفلام عربية هي الجزائري (البئر) للمخرج لطفي بوشوشي والمصري (اشتباك) للمخرج محمد دياب والعراقي (الكلاسكيو) إخراج هالكوت مصطفى والأردني (3000 ليلة) إخراج مي المصري والفيلم اللبناني (كتير كبير) إخراج ميرجان بوشعيا والمغربي (مسافة ميل بحذائي) إخراج سعيد خلاف والفلسطيني (يا طير الطاير) إخراج هاني أبو أسعد والسعودي (بركة يقابل بركة) إخراج محمود صباغ.

وجاء في الموقع أن اليمن تقدم لأول مرة للمنافسة بفيلم في هذه المسابقة وهو (أنا نجوم بنت العاشرة ومطلقة) إخراج خديجة السلامي والمأخوذ عن قصة واقعية لفتاة يمنية تم تزويجها وهي طفلة لكنها تقاوم هذا الوضع وتذهب إلى المحكمة لطلب الطلاق.

وسبق للفيلم المشاركة في مهرجانات عربية ودولية كثيرة وفاز بجائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان دبي السينمائي الدولي 2014.

وبدأت مسابقة (أوسكار أفضل فيلم أجنبي) لأول مرة عام 1956 في الحفل التاسع والعشرين لجوائز الأوسكار.

ومن المقرر إعلان قائمة مختصرة لهذه الجائزة في 17 يناير/ كانون الثاني 2017 ثم قائمة نهائية تضم خمسة أفلام في 24 من الشهر نفسه.

ويقام حفل إعلان وتوزيع جوائز الأوسكار على مسرح دولبي في لوس أنجليس يوم الأحد 26 فبراير/ شباط المقبل.