﻿وزير الخارجية المصري يتوجه إلى فيينا لتعزيز العلاقات الثنائية وجذب الاستثمارات

القاهرة ـ «القدس العربي»: توجه سامح شكري وزير الخارجية إلى العاصمة النمساوية امس الأربعاء في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن زيارة شكري إلى فيينا سوف تشمل لقاءات مهمة يعقدها مع المستشار النمساوي «كريستيان كيرن»، حيث سيسلمه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاضافة إلى إجراء محادثات سياسية مع وزير خارجية النمسا تتناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية، فضلا عن عقد لقاء مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان النمساوي وعدد من رؤساء الأحزاب الرئيسية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن شكري سوف يفتتح خلال زيارته إلى فيينا منتدى الأعمال المصري النمساوي في مقر السفارة المصرية في فيينا، والذي يشارك فيه عدد من رجال الاعمال المصريين والنمساويين ويستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات بين البلدين.

كما سيعقد وزير الخارجية لقاءات إعلامية مع جريدة «ستاندارد» المحلية الأولى في النمسا، ولقاءً تلفزيونيا مع التلفزيون النمساوي. وسوف تستغرق زيارة شكري إلى النمسا يومين يعود بعدها إلى القاهرة.