﻿ جنرال إسرائيلي يخشى أحداثا مباغتة تهدد إسرائيل رغم انشغال العرب بحروبهم الداخلية

الناصرة – «القدس العربي» :حينما سئل رئيس حكومة إسرائيل الراحل مناحم بيغن عن موقف إسرائيل من حرب إيران العراق في عام 1979 تمنى النجاح للطرفين وهذا ما تمنته مجددا للأطراف المتخاصمة في سوريا وبلدان عربية أخرى منذ خمس سنوات. وينم هذا الموقف عن رؤية إسرائيلية تتمنى أن تستنزف الطاقات العربية بالتناحر من باب « بطيخ يكسر بعضه» كما يقول المثل الشعبي.

لكن جنرالا إسرائيليا يحذر من هذه الرؤية ويرى فيها قصر نظر لأن الواقع غير مستقر ومرشح لتطورات خطيرة. ويعتقد رئيس شعبة العمليات في جيش الاحتلال الجنرال نيتسان ألون أن وضع إسرائيل جيد بالمفهوم الإستراتيجي، لكن ثمة خطرا من وقوع حدث يتراوح ما بين عملية عدائية كبيرة وهجوم مفاجئ صغير، وفي الأساس من جهة الجبهة الفلسطينية وخاصة من جهة غزة.

وبخلاف مراقبين ومسؤولين إسرائيليين آخرين يرى ألون أن هذه سيناريوهات ممكنة واحتمالها ليس ضئيلا. ويتابع في حديث لصحيفة «يسرائيل هيوم» بالقول «نقوم بما نستطيعه لمواجهة مثل هذه السيناريوهات ومنعها على المستوى الإستراتيجي، لكني لن أفاجأ بتاتا إذا استيقظت في الليل على وقع حدث كهذا». وجاءت أقوال ألون عشية يوم الغفران، الذي صادف أمس الأول وفيه تستذكر إسرائيل إخفاقها بعدم توقع نشوب حرب 1973.

في هذا السياق، أشار ألون عن حدث تكتيكي كعملية تفجيرية أو أسر جندي إسرائيلي، يمكن أن يتطور إلى حدث أكبر بكثير وأن يؤدي، على سبيل المثال، إلى حرب واسعة في غزة. وتابع «هناك في غزة ارتداع عميق من الدخول في حرب ضد إسرائيل، لكن هذا لا يمنحنا أمنا مطلقا فهناك جهات أخرى بإمكانها المبادرة إلى عملية ما، وعلينا أن نأخذ بالحسبان إمكانية أن نتدحرج نحو تصعيد». ولا يستبعد احتمال تصاعد الهبة الشعبية الفلسطينية الحالية، مشيرا لحالة هدوء استمرت عقد بعد نهاية الانتفاضة الثانية داعيا للاستعداد لمرحلة مقبلة أقل استقرارا. ويربط ألون بين الوضع وهذه التوقعات في الساحة الفلسطينية وبين «الفرص» التي تراها إسرائيل في الساحة العربية – الإقليمية. وقال إن مهمة إسرائيل تكمن في كبح الوضع ومنع تفجر أوضاع كهذه وتوفير رد لها استخباري عملاتي وأن تكون طوال الوقت متقدمة خطوة في توقع الأحداث والرد عليها عند نشوبها. ويضيف «ولكن علينا التأكد أيضا من أن هذه الأمور لا تنعكس على جوانب إستراتيجية أوسع، مثل الوضع في الأردن وعلاقاتنا مع دول سنية براغماتية أخرى. ويرى في هذا السياق أن «التوتر السني – الشيعي ينشئ واقعا مختلفا معتبرا أن الاعتقاد التقليدي بأن إسرائيل دولة صغيرة محاطة بالأعداء، والجميع ضدنا قد بات واقعا مختلفا اليوم. ويتابع «وفي واقع كهذا، الذي ينظر فيه العالم السني إلى إيران على أنها عدو مركزي، وبالإمكان أن نضيف تهديدات أخرى مثل تنظيم «الدولة» (داعش) والجهاد العالمي، فقد نشأ حيز ما من المصالح المشتركة بين إسرائيل وجزء من الدول السنية». ومع ذلك يلفت ألون إلى صعوبة وجود علاقات علنية بين إسرائيل ومعظم الدول السنية لأن «المشاعر المعادية لإسرائيل ستخيم عليها وكذلك القضية الفلسطينية العالقة بلا حل، داعيا للعمل داخل هذا الحيز بحكمة بعيدا عن الأضواء.

وعلى غرار الموقف الإسرائيلي الرسمي هنا يعتبر ألون أن الحرب في سوريا ورغم المآسي الإنسانية في أماكن معينة، تقلل من التهديدات والقدرة على محاربة إسرائيل. في المقابل ينبه من أنه يحظر أن يتسبب هذا الوضع في أن تكون إسرائيل مبتهجة معللا ذلك بالقول «صحيح أن احتمال شن حرب ضدنا ضئيل الآن، لكن من واجبنا الاستعداد لتغيرات وسيناريوهات أخرى». ويرى ألون فرصة بالوجود الروسي في سوريا ونشر صواريخ «إس 300 « المضادة للطائرات فيها، مشيرا إلى أن هذه الصواريخ ليست موجهة نحو إسرائيل حاليا وعليها أن تضمن لنفسها أنه رغم وجودها فإنها تحتفظ لذاتها حرية العمل وفقا لمصالحها في إشارة إلى قصف أهداف في سوريا وبينها قوافل تدعي إسرائيل أنها تنقل أسلحة إلى حزب الله في لبنان.

ألون، الذي عاد من زيارة إلى الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي يلفت النظر الى أن العلاقات بين إسرائيل وروسيا، التي تحسنت في الفترة الأخيرة ويربط بينهما تنسيق أمني لا تؤثر على العلاقات الإسرائيلية – الأمريكية.

ويعلل ذلك بالقول إن الأمريكيين هم حلفاؤنا المركزيون، ولدينا تفاهمات معهم نحافظ في إطارها على مصالحنا». وفي ما يتعلق بإيران، قال إنه طالما أنها تعمل بموجب أيديولوجية مدعومة بموارد، فإنها تشكل تهديدا على إسرائيل بكل تأكيد، لكنها لا تشكل تهديدا وجوديا عليها. وشدد على أن ثمة شكا في ما إذا كان هناك أحد بإمكانه أن يلقي بإسرائيل في البحر. وضمن التهديدات على إسرائيل يقول إن هناك تهديدا داهما يتعلق بالحلبة الفلسطينية بجبهتيه (الضفة وغزة). وهناك تهديدات أخطر متعلقة بالأساس بالقدرات العملياتية العسكرية لحزب الله بدعم إيراني. وهناك تهديدات أبعد، لكنها مهمة بالتأكيد، مثل إمكانية مستقبلية لتطوير سلاح نووي إيراني، معتبرا أن على إسرائيل مواجهة هذه التهديدات مجتمعة.