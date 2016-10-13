﻿سياسة التقشف تؤثر على الجيش الإسباني القلق من سباق التسلح بين المغرب والجزائر وعودة الحرب الباردة

مدريد ـ «القدس العربي»: أثّرت سياسة التقشف التي تنهجها الحكومة الإسبانية بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد على سياسة الدفاع وخاصة اقتناء أسلحة جديدة ومتطورة، في وقت ترتفع فيه المخاطر ومنها عودة الحرب الباردة وكذلك سباق التسلح الذي تشهده الحدود الجنوبية الإسبانية بين كل من المغرب وإسبانيا.

وبمناسبة العيد الوطني الإسباني الذي حل أمس الأربعاء، كشفت جريدة الباييس عن الصعوبات التي يمر بها الجيش في الوقت الراهن بسبب سياسة التقشف التي تنهجها الحكومة في مختلف القطاعات ومنها قطاع الدفاع، رغم محاولة هذه الحكومة الإبقاء على مستوى معين من الاستثمار الحربي.

في هذا الصدد، كشفت الجريدة عن افتقار إسبانيا الى طائرات للتشويس الإلكتروني التي تشكل ضمانة فعالة لسلاح الجو خلال تنفيذ عمليات مسلحة وخاصة في بعض المهام الدولية التي تستوجب مشاركة اسبانيا، وذلك بعدما سحب الجيش طائرة بوينغ 707 كانت متطورة منذ بداية التسعينيات حتى السنوات الأخيرة، حيث لم تعد قادرة على مواكبة التطورات العسكرية في العالم. ويعتمد سلاح الجو على التشويس الالكتروني لبرامج مركبة في طائرات ف 18، لكنها تبقى دون المستوى مقارنة مع طائرة متخصصة في التشويس الالكتروني وليس مقاتلة تقوم بهذا الدور.

كما كشفت افتقار إسبانيا الى طائرات تزويد المقاتلات بالبنزين خلال التحليق لمسافات طويلة وعمليات المشاركة في بعض المهام الدولية، مما يجعلها رهينة دول ثالثة أو تستأجر هذا النوع من الطائرات من دول حليفة. كما استعرضت الجريدة نقاط ضعف أخرى لدى الجيش الإسباني ومنها افتقاره لغواصات جديدة لم يتسلمها حتى الآن، ويعتمد على أخرى قديمة، بينما الطائرات المروحية المضادة للغواصات تبقى بدورها قاصرة.

ومما يزيد من مشاكل الجيش الإسباني تخليه عن حاملة طائرات برينسبي فيلبي سنة 2013 التي أصبحت قديمة، ولم يتم تعويضها بسبب عدم وجود ميزانية والتكاليف الباهظة لتحديثها عسكريا. وفي غضون ذلك، يستمر الجيش في المحافظة على قوة عسكرية متوسطة هي من أقوى القوى في محيطها الإقليمي غرب البحر الأبيض المتوسط بعد فرنسا، لكن خبراء الدفاع الإسبان يقلقهم أمران وقفت «القدس العربي» عليهما وهما:

سباق التسلح بين المغرب والجزائر خلال السنوات الأخيرة، حيث طور البلدان من قدراتهما العسكرية وخاصة سلاح الجو باقتناء طائرات متطورة، روسية بالنسبة للجزائر وأمريكية بالنسبة للمغرب. ورغم أنه يستبعد نشوب نزاع مسلح اسباني مع البلدين وخاصة المغرب بسبب المشاكل الترابية العالقة، إلا أن القادة العسكريين في هذا البلد الأوروبي لا يرتاحون لوجود دولتين تطوران قدراتهما العسكرية على بعد مسافة قصيرة.

ويتجلى الأمر الثاني في عودة الحرب الباردة، فقد بدأت السفن الحربية الروسية تتواجد في البحر الأبيض المتوسط وعند البوابة الغربية لمضيق جبل طارق بحكم احتضان اسبانيا لمحطة لحرب الذرع الصاروخي، وأمام القفزة النوعية للسلاح الروسي جواً وبحراً، تجد اسبانيا نفسها رهينة الخدمات الـتي يقدمها الحلف الأطلــسي وليس اعتماداً على نفسها كــلية.