﻿اختلاف الأحزاب الكردية حول اللجوء لبرلمان بغداد لحل مشاكل الإقليم

أربيل ـ «القدس العربي»: اختلفت الأحزاب الكردية حول توجه بعض النواب في مجلس النواب الاتحادي لطرح مشاكل إقليم كردستان على المجلس لمحاولة ايجاد الحلول لها في ظل تجميد برلمان الإقليم.

فقد عبر عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي الكردستاني خليل ابراهيم لـ«القدس العربي» عن اعتقاده أن لا جدوى من نقل مشاكل الإقليم إلى البرلمان الاتحادي، معتبرا أنها ستزيد تعقيد المشاكل القائمة بين الأحزاب الكردية.

واكد أن الأفضل هو جلوس الأطراف السياسية في الإقليم للحوار وبحث ايجاد حلول مشاكلها في الإقليم، ثم مع بغداد عبر تشكيل لجان لطرح كافة القضايا الخلافية، منوها إلى ان نقل مشاكل الإقليم لطرحها على البرلمان الاتحادي دون مناقشتها والاتفاق بين القوى السياسية، لن يجدِ نفعا، بل وسيعمق الخلافات بين الأحزاب ويزيد تعقيد المشاكل بينها وتأزيم المشهد السياسي.

وشدد إبراهيم أنه لا يعتقد أن حل مشاكل ستكون هناك في البرلمان الاتحادي، ومن الضروري ان تقف الأحزاب السياسية بمسؤولية لحل مشاكل كردستان ،ولا بد من الانطلاق من قاعدة التوافق السياسي وامتلاك رؤية موحدة وخطاب سياسي موحد للمصالح القومية، عادا ان لجوء بعض القوى لطرح مشاكل الإقليم في بغداد ربما يكون هدفه الضغط على حكومة الإقليم، ولكن ذلك لن يجدِ نفعا «حسب قوله.

واضاف ابراهيم، وهو مسؤول العلاقات في الاتحاد الإسلامي: لا اظن ان بامكان مجلس النواب الاتحادي ان يحل مشاكل الإقليم، بل الحل هو الرجوع إلى الدستور والقوانين في حل المشاكل المعلقة بين حكومتي أربيل وبغداد، وإذا وصلت إلى طريق مسدود يمكن اللجوء إلى المحكمة الاتحادية.

وقال رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية في البرلمان العراقي، أحمدي حاجي رشيد، في تصريح لشبكة رووداو، «هناك بعض الخصوصية لإقليم كردستان، فالبرلمان العراقي لا يحق له التدخل في المشاكل السياسية بين الأحزاب الكردستانية، مؤكدا بأن البرلمان العراقي لا يستطيع التدخل وحل جميع المسائل».

ومن الجانب الآخر، أيد رئيس إقليم كردستان يوسف محمد هذا التوجه، حيث ذكر لـ «القدس العربي» أن «الإقليم ما زال ضمن الدولة الاتحادية في العراق، ومجلس النواب الاتحادي هو لكل العراقيين، لذا يمكن له أن يناقش القضايا المتعلقة بكل انحاء العراق بما فيها إقليم كردستان»مؤكدا انه لا بأس من الدفع بكل الاتجاهات التي تخدم مصلحة الإقليم وحل مشاكله المتراكمة.

واشار رئيس برلمان الإقليم، وهو من حركة التغيير، الى وجود تطورات الآن حول اعادة تفعيل برلمان الإقليم من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، كما ان تطورات أخرى ستحصل بعد تحرير الموصل.

وكان النائب عن حركة التغيير في البرلمان العراقي، هوشيار عبدالله، قد اعلن في تصريح، «إذا صادفتنا اية مشاكل بعد الآن، فسننقلها إلى البرلمان العراقي وذلك لغياب البرلمان الكردستاني، وأيضاً لأن البرلمان العراقي هو برلمان فيدرالي، ويوجد به جميع نواب الكتل الكردستانية، وعلى إقليم كردستان الإمتثال للقرارات التي يحددها البرلمان».

وسبق أن شكل البرلمان العراقي، لجنة للتحقيق في تأخر صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، بناءً على طلب قدمه النائب هوشيار عبد الله.

وكان عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، مسعود حيدر، اعلن أن «اللجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في اسباب مشكلة رواتب موظفي الإقليم ستجتمع مع وزير الثروات الطبيعية في الإقليم آشتي هورامي، ومع وزير المالية ريباز حملان».

وأشار عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، بأن «اللجنة سوف تجتمع ايضا مع وزارة النفط والمالية في الحكومة العراقية للحصول على معلومات كاملة لحل مشاكل رواتب الموظفين في إقليم كردستان، وليس إلقاء التهم على حكومتي أربيل أو بغداد».

ويذكر ان إقليم كردستان يعيش في فراغ دستوري بعد تعطيل برلمانه منذ تشرين الأول/اكتوبر 2015 بعد منع حكومة الإقليم، دخول رئيس البرلمان يوسف محمد ووزراء حركة التغيير إلى أربيل، اثر خلافات واتهامات للتغيير بكونه وراء التظاهرات التي خرجت في السليمانية ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، الذي اعتبرته حركة التغيير رئيسا غير شرعيا للإقليم بعد انتهاء مدة رئاسته وعدم التجديد له.