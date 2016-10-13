﻿تفجيرات تستهدف المواكب الحسينية في بغداد وغارات جوية على مواقع تنظيم «الدولة»

بغداد ـ «القدس العربي»: شهدت مدن وقواطع العمليات، تطورات امنية وعسكرية خلال الساعات الأخيرة حسب المصادر الأمنية العراقية.

ففي بغداد، رغم الاجراءات الأمنية المشددة بمناسبة عاشوراء، فقد أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن إصابة عدد من المدنيين باستهداف عدد من المواكب الحسينية في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية.

وقالت قيادة العمليات في بيان، ان «انفجار عبوتين ناسفتين في منطقة الشعلة وانفجار عبوتين ناسفتين في منطقة العبيدي وعبوة ناسفة في الحسينية أدت إلى اصابة عدد من المواطنين بجروح».

وافادت المصادر الأمنية، عن سقوط 27 قتيلا وجريحا بين الضحايا المدنيين المشاركين في المواكب الحسينية.

كما انفجرت عبوة ناسفة صباح أمس الاربعاء، قرب سوق شعبية في قضاء المحمودية جنوب بغداد، اسفر عن مقتل شخص واصابة 5 آخرين بجروح.

وفي ديالى شرق العراق، أفادت قيادة شرطة المحافظة، ان قوات عراقية مشتركة دمرت، يوم امس الأول الثلاثاء عشر عجلات وثلاثة مقرات تجمع لمسلحي تنظيم الدولة في معبر النعمان ومعبر الحاوي في الحدود الفاصلة لمحافظة ديالى مع صلاح الدين.

وقالت في بيان إن «قوة أمنية مشتركة من شرطة ديالى والفرقة الخامسة للجيش العراقي والحشد الشعبي نففذت عملية أمنية واسعة لمداهمة وتفتيش مناطق معبر النعمان ومعبر الحاوي وقرية ام تليل وصولا إلى قرية الميتة».

وأضافت أن «العملية تمت بمحورين المحور الأول بدأ من معبر النعمان وصولآ إلى قرية الميتة والمحور الثاني يبدأ من قرية ام تليل مرورآ بقرى احمد الجاسم وحميد الأحمد ونايف العواد والبو جمعة وصولا إلى قرية الميتة».

وأوضحت أن العملية أسفرت عن تدمير ثلاث مضافات تابعة لعصابات التنظيم الإرهابية وحرق (10) عجلات مختلفة الأنواع وتدمير مخزن يحتوي على كميات من الوقود والأرزاق وتجهيزات أخرى إضافة إلى رفع ومعالجة (7) عبوات ناسفة».

وفي صلاح الدين، قتل طيران الجيش، أربعة إرهابيين ودمر رتلاً لعصابات التنظيم في قضاء الشرقاط ومنطقة مطيبيجة ضمن قاطع عمليات دجلة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، أن «طيران الجيش وجه ضربة جوية على فلول داعش الإرهابية، أسفرت عن قتل أربعة إرهابيين وتدمير عجلتين تحمل أسلحة وأعتدة في قضاء الشرقاط».

كما ذكر البيان ان «ضربة أخرى لطيران الجيش دمر رتلاً لإرهابي داعش محمل بأسلحة ومواد مختلفة مكون من 11 عجلة مختلفة الأنواع ولاذ سائقوها بالفرار وتركوها صيداً سهلاً لصقورنا شمال شرق مطيبيجة ضمن قاطع عمليات دجلة».

ومن جهة أخرى، علنت قوات سرايا السلام في محافظة صلاح الدين، أمس الأربعاء، عن مقتل عنصر من قواتها بانفجار منزل مفخخ أثناء محاولة معالجته، جنوبي تكريت شمال العاصمة بغداد.

وقالت إن «قوة من السرايا يرافقها فريق من خبراء المتفجرات نفذت عملية تفتيش ليلة الثلاثاء، للمنازل المفخخة في مناطق الجزيرة غربي سامراء».

وفي قاطع الموصل، وصلت قوة من الحشد الشعبي، ليلة امس الأول الثلاثاء، إلى حدود منطقة شيخان في محافظة دهوك، ومن المقرر أن تتوجه هذه القوة للتمركز في سد الموصل.

وذكرت المصادر الأمنية، ان القوة التي وصلت إلى منطقة الشيخان تضم أكثر من 30 سيارة محملة بالأسلحة الثقيلة وعدد كبير من المقاتلين الشيعة.

وتعتبر هذه القوة، أول تشكيل من الحشد الشعبي يصل إلى هذه المنطقة من الموصل.

وكانت قوة جديدة من الجيش العراقي، وصلت أمس الأول الثلاثاء أيضا، الى سد الموصل، تتألف من أكثر من 200 آلية عسكرية من نوع همر، مدعومة بالدبابات.