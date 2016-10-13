﻿غزة تتجاوز حاجز المليوني نسمة وتسجل أعلى كثافة سكانية

غزة – «القدس العربي»: رسميا تجاوز عدد سكان قطاع غزة أكثر من مليوني نسمة بعد أن وضعت سيدة طفلا في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء المولود رقم مليونين في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن تعداد سكان قطاع غزة تجاوز مليوني نسمة، بعد ولادة الطفل وليد جهاد مقبل شعت من محافظة رفح.

وأكدت الإدارة العامة للأحوال المدنية أن قطاع غزة «كسر حاجز مليوني نسمة»، حيت تم تسجيل الرقم للطفل شعت، بينما مليونان وواحد للطفلة لانا محمد رفيق عياد من محافظة غزة.

وكانت إدارة الأحوال المدنية قد ذكرت في مطلع العام الجاري أنه من المتوقع أن يصل تعداد سكان القطاع إلى مليونين خلال شهر أكتوبر/تشرين الاول الحالي. وتظهر الإحصائية الحديثة أن من إجمالي عدد سكان قطاع غزة هناك مليون وألف و24 ذكورا أي بنسبة 50.66% ، و986780 إناثا أي بنسبة 49.34%.

وقطاع غزة الساحلي الضيق، الذي يخضع لحصار إسرائيلي مشدد منذ عشر سنوات، هو الأكثر ازدحاما في العالم ولا تتجاوز مساحته 360 كيلومترا مربعا.

وسبق تجاوز عدد سكان قطاع غزة لحاجز المليوني شخص بساعات فقط، أن أعلنت وزارة الداخلية أنه يتم تسجيل حالة ولادة في القطاع كل عشر دقائق.

وذكرت الوزارة أن مكاتب الإدارة العامة للأحوال المدنية سجلت خلال شهر سبتمبر/ ايلول الماضي4983 مولوداً جديداً بواقع 166مولوداً يوميا.

وذكرت أن السجلات المدنية أظهرت أن هناك سبعة مواليد جدد يولدون كل ساعة، بواقع «مولود خلال أقل من عشر دقائق».

ووفق الأرقام التي أوردتها وزارة الداخلية فإن مكاتب الأحوال المدنية التابعة لها في جميع محافظات قطاع غزة سجلت 291 حالة تبليغ عن وفاة خلال ايلول/سبتمبر الماضي، بواقع 10حالات وفاة يومياً.