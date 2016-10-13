﻿الشعارات الرافضة للفاسدين تهيمن على مواكب العزاء الحسيني في العراق

بغداد ـ « القدس العربي»: شهدت المواكب الحسينية في العراق المقامة بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع)، رفع شعارات وهتافات مناوئة للسياسيين الفاسدين ومطالبة بالاصلاح، بالتزامن مع غياب ملحوظ للمسؤولين عن الحضور إلى تلك المواكب خوفا من انتقادات الجمهور الشيعي.

وخلال جولة «القدس العربي» في مواكب العزاء الحسيني هذه الأيام، رصدت قيام المشاركين في مراسم وفعاليات العزاء، بتوجيه انتقادات وهتافات خلال ترديد الشعائر وفي الخطب الحسينية الخاصة بالمناسبة اثناء المسيرات في الأماكن المقدسة في بغداد وكربلاء والنجف وغيرها.

وذكر حسن اللامي المشرف على أحد مواكب العزاء في الكاظمية، انه لاحظ هذا العام، غياب المسؤولين في الأحزاب والحكومة والبرلمان، عن الحضور والمشاركة في المواكب الحسينية، كما كانوا معتادين سابقا، خاصة وان المناسبة تحصل الآن مع قرب انتخابات المحافظات التي تحرص الأحزاب على المشاركة فيها وتشجيع الناس على انتخاب قوائم معينة.

وعبر عن اعتقاده ان سبب غياب المسؤولين عن المواكب هو الخوف من انتقادات الجمهور الذي كشف فسادهم وسعيهم للتمسك بالكراسي من أجل المصلحة الخاصة وليس مصلحة الشعب، مؤكدا ان المشاركين في المواكب هذه السنة يكثرون من ترديد الهتافات والشعارات المنددة بالفساد والفاسدين والداعية إلى محاسبتهم وتحميلهم مسؤولية تدهور الأمور في البلد.

وقال عادل العبادي الذي يشارك في أحد المواكب لـ«القدس العربي»، ان الشباب المشاركين في معظم المواكب في بغداد وباقي المدن المقدسة مثل كربلاء والنجف، اتفقوا هذا العام على إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين واصحابه، بالتركيز على دعوته إلى اصلاح أوضاع الأمة ووقوفه في وجه الظلم والفساد، وربط ذلك بالمطالبة بإصلاح الأوضاع الحالية، حيث ينتشر فساد الحكام والاحزاب والنواب وتضيع حقوق الشعب، حسب قوله.

كما أكد العبادي، وهو من اتباع التيار الصدري، على رفض معظم المواكب، الحملات المثيرة للطائفية وعدم رفع شعارات تثير الآخرين بل تركز الهتافات والشعارات على أن ذكرى الحسين توحد الشعب العراقي والمسلمين بكل طوائفهم والابتعاد عن الخلافات التي جلبت المعاناة والآلام لكل الشعب، كاشفا ان الكثير من الشباب اتفقوا على ان يواجهوا المسؤولين وقادة الأحزاب بقوة إذا وجدوهم في المواكب لأنهم سبب خراب البلد.

وفي كربلاء حيث المركز الرئيسي لإحياء ذكرى عاشوراء، أشارت المصادر المطلعة أن الناشطين المشاركين في مواكب العزاء الحسينية القادمة من كل المحافظات، واصلوا توجيه الانتقادات لليوم التاسع إلى الفاسدين الذين يجعلون من القضايا الطائفية غطاء لمصالحهم السياسية على حساب قضايا الناس.

واشارت تلك المصادر إلى ان الشعارات المنتقدة، تركزت هذه الأيام على رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بسبب قراره باعادة نواب رئيس الجمهورية الذين عدوهم فاسدين، إلى مناصبهم، في وقت تعاني الحكومة ازمة مالية وتقوم بإجراءات تقشفية في النفقات لسد العجز الكبير في الميزانية.

كما انتقدت المواكب التحالفات السياسية التي تشكلت مؤخرا واصفة اياها بأنها لا تخدم مصالح الشعب العراقي.

وفي الديوانية جنوب العراق، وقعت اشتباكات بين متظاهرين رددوا اثناء مواكب العزاء الحسيني، شعارات وانتقادات للأحزاب الإسلامية والفساد الذي جلبته للبلاد، ورد عليهم بعض اتباع تلك الأحزاب وتطور الأمر إلى اشتباكات بالايادي وتدخل الأجهزة الأمنية لفض النزاع.

وبهذه المناسبة، دعا رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي، يوم امس الاربعاء، إلى تكرر ملحمة استشهاد الإمام الحسين (ع) كلما انتهكت الحرمات واستبيحت الحقوق.

وقال علاوي في بيان «رغم مرور السنين وتعاقب الأجيال فان ثورة الإمام الحسين مازالت تلهب صدور المظلومين ضد الظلم والفساد ورموزهما، وتبقى منارا يهتدي به دعاة الحق، على قلتهم، وينتصرون على البغي على كثرة راكبي موجته».

وبين أن «ملحمة استشهاد الحسين عليه السلام أظهرت بجلاء قدرة الدم في الانتصار على السيف، وهي الفكرة الملهمة لكل الأحرار في العالم على امتداد الأيام، وادعو لأن تتكرر عبر الأزمنة والعصور كلما انتهكت الحرمات واستبيحت الحقوق».

ومعروف في العراق، ان مناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين تعتبر من اهم الفرص لتحرك الاحزاب والقوى الشيعية واستغلال عواطف المسلمين تجاه نكبة آل البيت، والسعي لتوجيهها نحو تحقيق اهداف سياسية وحزبية وطائفية.

ومنذ سنتين بدأ بعض النشطاء يستغلون هذه التجمعات الكبيرة من الناس لتوجيه الانتقادات للفاسدين في السلطة والبرلمان والأحزاب، ممن خذلوا الشارع الذي انتخبهم وأوصلهم إلى السلطة وامتيازاتها.