﻿معركة دامت ساعات في الساحل انتهت بمقتل 5 من شبان المعارضة السورية… وناشطون: «انتهت قبل ان تبدأ»

ريف اللاذقية ـ «القدس العربي»: في معركة مفاجئة في الساحل السوري دامت ساعات، استعاد فيها النظام السيطرة على جميع النقاط في جبل الأكراد بالقرب من بلدة كنسبا على الرغم من اعلان المعارضة تدمير دبابة مع بداية المعركة التي انتهت بعد ساعات من انطلاقها، قتل فيها خمسة شبان من «الجيش السوري الحر» إثر استهدافهم من قوات النظام، وجرح اكثر من 25 آخرين نقلوا دون ان تعلن أي من الفصائل انسحابها او تعلن عن حجم الخسائر فيها.

وقال ناشطون من المنطقة إن المعركة «انتهت قبل أن تبدأ» الا ان الجميع تساءل عن دماء الشبان الخمسة الذين ماتوا من المسؤول عن اراقتها دون جدوى، ودعا أبو خالد العجوز من ريف اللاذقية إلى حماية الشبان خلال المعارك وتكثيف المعسكرات التي من شأنها ان تساعد الشبان على حماية انفسهم، وقال أيضاً: «النظام يجلب الشيعة والإيرانيين والمرتزقة من كل ناحية اما نحن ليس معنا الا الله وهذه حقيقة وواقع ولن ينفعنا الا شباننا بعد الله».

مصدر خاص رفض الكشف عن اسمه أكد ان هذه المعارك هي بمثابة استنزاف لجميع الأطراف، وأبرزها الفصائل الإسلامية التي تزعج الغرب؛ إلا انه ابدى استغراباً من فقدان خمسة من الجيش الحر مؤكداً أن «غياب العقلية العسكرية والضباط مع المقاتلين في الصفوف الأولى يتسبب بالكثير من الخسائر، وان ما يحصل هو ان جميع القادة يجلسون في غرف يستمعون عبر أجهزة اللاسلكي ويتابعون سير المعارك ويشرفون على ارسال الذخيرة والسلاح إلى المقاتلين».

وختم حديثه ستسمر هذه الانتكاسات في صفوف المعارضة لأنها لازالت تقاتل بالطريقة نفسها منذ خمس سنوات بينما النظام دأب على استقدام المليشيات الطائفية من إيران ولبنان والعراق.

ناشطون حمّلوا قادة الفصائل مسؤولية ما يجري ويشيرون إلى انهم يتلقون أوامر خارجية بشن عملية عسكرية هنا او هناك وحتى ذات المصدر الخاص أكد ان صواريخ الغراد التي تطلقها المعارضة على ثكنات النظام تأتي بأوامر يتلقى القادة الاحداثيات الواجب قصفها.

في حين أن النظام السوري استمر بقصف القرى والمدن التي تسيطر عليها قوات المعارضة في المنطقة عقب هذه المعركة التي اطلقت عليها قوات المعارضة اسم «غزوة عاشوراء» في إشارة إلى المناسبة الدينية في بداية شهر محرم من السنة الهجرية 1438 شارك في هذه المعارك العديد من الفصائل الإسلامية وفي مقدمتها «فتح الشام» والحزب «التركستاني» و»فيلق الشام».