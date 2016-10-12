﻿ زعيم سياسي من اليمين المتطرف ينشر كتابا يحذر فيه من «أسلمة فرنسا»

باريس ـ «القدس العربي»: بعد نشر الكاتب الفرنسي اريك زيمور قبل أسابيع لكتابه «ولاية من أجل لا شيء» والذي أثار ضجة واسعة، بسبب ما احتواه الكتاب من خطاب عنصري وهجومه على المسلمين باعتبارهم غير قابلين للاندماج في المجتمع الفرنسي بسبب الإسلام، فقد صدر عن دار النشر ألبا ميشيل نفسها كتاب آخر تحت عنوان «هل ستقرع الأجراس يوما ما» لفيليب دوفيلييه وزير الثقافة الأسبق والسياسي المحسوب على اليمين المتطرف، الذي عرف بعدائه الشديد للإسلام والمسلمين والهجرة منذ عقود.

وكانت عدة شخصيات فرنسية قد انتقدت إقدام دار النشر الفرنسية ألبا ميشل على نشر عدد من الكتب التي تسوق وتروج للعنصرية والكراهية. وقالت الوزيرة السابقة والقيادية في حزب الخضر إن «الإسلاموفوبيا أصبحت وسيلة تجارية للربح». وسخرت جريدة ليبراسيون اليسارية من دار النشر الفرنسية متسائلة ما إذا كانت «ستعيد نشر كتاب كفاحي لأدولف هتلر».

ويؤكد دوفيلييه أن كتابه يهدف إلى دق ناقوس الخطر من أجل «إنقاذ هوية بلادي من الاندثار على يد الاستعمار الإسلامي». واستخدم الكاتب لغة قوية تمزج بين التهويل والتخويف من أجل التحذير مما أسماه « خطر أسلمة فرنسا».

فيليب دوفيلييه لا يتهم فقط الإسلاميين المتشددين بتهديد أمن وهوية فرنسا، بل يهاجم بقوة ما يعرف ب «إسلام فرنسا» الذي تسعى السلطات الفرنسية للترويج له بشكل رسمي، أي إسلام معتدل وسطي يتبنى قيم الجمهورية. ودعا الكاتب إلى قطع الطريق على كل أشكال الإسلام، مؤكدا على أن لا فرق بين إسلام متطرف وإسلام معتدل، لأن الأخير بدوره حسب مزاعمه «يريد أسلمة الفرنسيين ومسح هويتهم وتاريخهم». كما اتهم الكاتب الأحزاب السايسية باللعب بالنار وبمستقبل «الأمة الفرنسية» بسبب دفاعها عن الإسلام المعتدل وذلك لاعتبارات سياسية وانتخابية وأيضا ايديولوجية.

وقال إن مفهوم الجمهورية القوية توقف عند حكم الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان في سبعينيات القرن الماضي، وبعدها تحولت فرنسا في عهد كل من فرانسوا ميتران، وجاك شيراك، ونيكولا ساركوزي، وفرانسوا أولاند إلى «جمهورية ضعيفة ورخوة أمام الغزو الإسلامي».

وهاجم أيضا عددا من رجال الكنيسة الفرنسيين الذين قبلوا فكرة العيش المشترك، والتسامح الديني على حساب المسيحية. وانتقد بشدة القساوسة الكاثوليك الذين رحبوا بفكرة تحويل بعض الكنائس المهجورة إلى مساجد. ورغم اعتراف الكاتب بأن الجمهورية الفرنسية دولة علمانية إلا أن جذروها تبقى مسيحية، واصفا إياها بـ «البنت الكبرى للكنيسة».

ولم يفوت السياسي الفرنسي أيضا الفرصة للتهجم بشدة على ممثلي المجلس الإسلامي للديانة الفرنسية وبعض المنظمات الإسلامية واتهمها بنشر «فكر الإخوان المسلمين من أجل التغلغل في كل مفاصل الدولة»، كما حذر أيضا من أن المنظمات الإسلامية تهدف في المنظور البعيد لكي «يحكم الإسلام فرنسا».

واستهجن فيليب دوفيلييه بناء المساجد في فرنسا التي وصل عددها حسب الإحصاءات الرسمية إلى 2200 مسجدا، وانتقد بشدة الدكتور دليل أبو بكر، عميد مسجد باريس الكبير بعد مطالبته ببناء مزيد من أماكن العبادة لتلبية حاجيات المسلمين البالغ عددهم نحو ستة ملايين، معتبرا أن مسلمي فرنسا «يتصرفون كما لو أنهم غزوا فرنسا وأصبحت بلادا إسلامية».

وتطرق إلى خطر الإرهاب الذي يهدد فرنسا وكيف أنه حذر الحكومات المتعاقبة التي « سمحت للفكر الجهادي المتطرف بالتغلغل، بسبب انتشار الفكر السلفي».

وشدد على أن ما شهدته فرنسا من عمليات إرهابية لم يكن على يد متطرفين أجانب بل معظمهم فرنسيون «ولدوا وترعرعوا وشربوا من معين الكراهية والإرهاب في المساجد وفي الجمعيات الإسلامية التي تنتشر كالفطر في بلادنا». وسخر دوفيلييه من تعامل الحكومة مع خطر الإرهاب قائلا « نخبنا ترد على الإرهابيين بايقاذ الشموع وبذرف الدموع. هذا جبن وعار».

كما اعتبر دوفيلييه أن جوهر المشكل لا يكمن في المتطرفين بل في الدين الإسلامي نفسه، مشددا على أن القرآن الكريم يحوي آيات صريحة تدعو حسب زعمه «للعنف والإرهاب ونشر الإسلام بالقوة».

كما هاجم الاتحاد الأوروبي بسبب فتحه الحدود أمام مئات الاف اللاجئين على أنه « بداية النهاية لأوروبا المسيحية».

واعتبر أن أوروبا ستعرف تحولا ديموغرافيا كبيرا بسبب هؤلاء اللاجئين وسيصبح المسلمون أكثرية وهو ما يشكل خطرا كبيرا على مستقبل الأوروبيين الأصليين الذين سيصبحون أقلية.

وكان فيليب دوفيلييه، مؤسس حزب «الحراك من أجل فرنسا» قد اعتزل السياسة، وكان قد ترشح للانتخابات الرئاسية في 1995 و2007، لكن حزبه حقق نتائج هزيلة، بعدما رفض الانضمام لحزب الجبهة الوطنية بقيادة جان ماري لوبن.