﻿تباين الآراء حول قرار جامعة القاهرة بإلغاء خانة الديانة من جميع الشهادات والأوراق المتعاملة بها

القاهرة ـ «القدس العربي»: قرر الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة إلغاء خانة الديانة من جميع الأوراق التي تتعامل بها الجامعة، وهو الأمر الذي أثار جدلا بين مؤيدي القرار الذين يرون إنه صائب ولا بد من اتخاذه لمواجهة التمييز داخل الجامعة، فيما رأى آخرون أن القرارمخالف للدستور وانه ليس حلا للفتنة الطائفية.

ونص القرار، على: «إلغاء تطلب خانة الديانة كمتطلب في كل الشهادات والمستندات والأوراق التي تصدرها أو تتعامل بها الجامعة مع طلابها أو العاملين بها أو أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو الغير على أي وجه كان وفي جميع الكليات والمعاهد والمراكز سواء المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا».

واستند القرار، على الدستور المصرى لعام 2014، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وموافقة رئيس الجامعة، حيث تم تذييل القرار بتوقيع الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة.

وقال الدكتور جابر نصار خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباحك عندنا» المذاع على فضائية «المحور»، إنه عندما يتم اتخاذ قرار يكون هذا القرار لعلاج مشكلة، لافتًا إلى أنه ليس هناك قانون يتطلب كتابة الديانة في الأوراق والمستندات إنما هي مبالغة وتزيد ضارًا.

وأضاف «عندما تطلب من الطالب أن يكتب ديانته في الأوراق الرسمية، تقيم في نفسه شبهة أن يكون هناك تميز على أساس الدين أو الطائفة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي أثر قانوني أو علمي أو اجتماعي لوضع خانة الديانة في الأوراق والمستندات».

وأشار إلى أن الجامعة من يدخل من بابها سواء طالب أو عامل أو دكتور لا صلة لها بديانته، موضحا أنه وجد بعض الكليات والمعاهد تطبع استمارات للقبول في أقسام معينة وبرامج الدكتوراه ؤتطلب تحديد الطائفة والملة للدارس، وتقبل الدارس من خلال ديانته. وأوضح أن هناك بعض الجامعات الدينية التي تقتصر على دين معين جايز، لكن هناك بعض الكليات العلمية والأدبية ليس لها أي علاقة بالدين أو الملة.

وأكد أن بيان الحالة الدراسية للطالب لا علاقة له بمسألة الديانة وبالتالي لا مبرر لوضعها في هذه الشهادة، مضيفًا أنه لا يريد أن يشعر أي طالب فى جامعة القاهرة بالتمييز بينه وبين أقرانه في كل الحالات.

وتابع أنه لا يحتاج إلى الشو الإعلامي أو التلميع من وراء هذا القرار، منوهًا إلى أنه لن يتأخر فى اتخاذ أي قرار يهدف إلى إصلاح الحال داخل الجامعة بسبب ضعاف النفوس. ونوه أن قرار إلغاء خانة الديانة من الشهادات والأوراق في جامعة القاهرة جاء متفقًا مع نصوص الدستور التي تجرم التمييز بين أبناء الوطن الواحد. وشدد على أن تطبيق القانون هو السيف الذي يجب أن يسري على كل الرقاب، موضحًا أن من يخالف القرار، سيتخذ ضده مخالفة تأديبية ولن نتسامح فيها. ولفت إلى أنه قام بالتعميم على الجميع باستبدال كل الاستمارات التي تحتوي على خانة الديانة، باستمارات أخرى لا تحتوي عليها.

بينما أشاد حسام بدراوي المفكر السياسي بقرار رئيس جامعة القاهرة، بإلغاء خانة الديانة في شهادات وأوراق جامعة القاهرة. وكتب على «تويتر»: «برافو رئيس جامعة القاهرة الشجاع الذي لا يفرق بين المواطنين بسبب الدين ويطبق الدستور».

وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا «المذاع على قناة «المحور»، إن قرار جامعة القاهرة بإلغاء خانة الديانة من جميع أوراقها، هو قرار مهم لمواجهة أشكال التمييز على الأساس الديني في الدراسات العليا أو التعيينات داخل الجامعة، مُضيفًا أن «الفلسفة صحيحة كما نص الدستور». وأضاف أن القرار في جوهره صحيح ويستهدف مصلحة حقيقية، وهي إلغاء كل أشكال التمييز بين الطلاب، وأن هناك قاعدة واحدة هي تكافؤ الفرص ولا تمييز على أي أساس ديني.

ورفض النائب أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية في البرلمان، في تصريحات لقناة «صدى البلد»، إلغاء خانة الديانة في الأوراق الرسمية في جامعة القاهرة، قائلا: «لا أرى حاجة أو ضرورة لهذا القرار ولا مصلحة للفرد أو للوطن فيه وخانة المواطنة المذكور فيها الجنسية المصرية تكفي وعلى المسلم ان يظل مسلما في خانة الديانة والمسيحي مسيحيا».

وأضاف ان إلغاء خانة الديانة ليس حلا للأزمات الطائفية، ولكن لابد من معالجة الأمور برؤية، ثم إننا لو ألغينا خانة الديانة فمن الافضل أن نخترع أسماء جديدة لأن هناك أسماء تكشف الهوية الدينية لأصحابها فهناك «جرجس ومحمد، كيف سنواجه التمييز بالأسماء.

وتابع: «علينا أن نفكر برؤية ولا نحل الأزمات بما يخلق فتنا أخرى، والهوية الدينية جزء من التعريف بالشخص، والعلاقة بين المسلمين والمسيحين أسمى من إلغاء الديانة». وشدد على ضرورة العمل والتكاتف بين المسلمين والمسيحيين من أجل تقدم مصر، مؤكدا أن إلغاء الديانة لن يكون عاملا من عوامل الوحدة.

واستنكر النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، قرار الدكتور جابر نصار، قائلا: «هذا القرار يخالف الدستور واللوائح والقوانين المصرية، ومن يخالف الدستور ميستحقش يمسك منصب في البلد». وأضاف انه إلى الآن لم تشر أي مادة في القوانين المصرية لحذف خانة الديانة بالتعاملات الرسمية، يبقى إزاي رئيس الجامعة يسبق القانون». وتابع النائب : «إذا صح اتخاذ جابر نصار لهذا القرار فسأكون صاحب أول بيان عاجل ضده في الجلسة المقبلة للبرلمان».