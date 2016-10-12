﻿أسهم البنوك السعودية ترتفع والأسواق الأخرى تقتفي أثر هبوط البورصات العالمية

دبي – رويترز: ارتفعت أسهم البنوك السعودية أمس الأربعاء، بعدما حقق بنك كبير ربحا متوافقا مع توقعات المحللين، بينما تراجعت أسواق أسهم أخرى في المنطقة مقتفية أثر البورصات العالمية.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.7 في المئة، مع صعود جميع أسهم البنوك المدرجة على قائمته، وعددها 12 سهما، ماعدا بنك واحد.

وارتفع سهم البنك السعودي الفرنسي، وهو ثاني مصرف كبير في المملكة يعلن نتائجه المالية للربع الثالث من العام، 2.8 في المئة، بعدما سجل ربحا صافيا بلغ 1.01 مليار ريال (269 مليون دولار)، بانخفاض واحد في المئة عن العام الماضي، لكنه يتماشى مع متوسط توقعات المحللين بربح قدره 1.04 مليار ريال. وعزا البنك ذلك إلى ارتفاع النفقات ومخصصات انخفاض القيمة.

وطمأنت نتائج البنك السعودي الفرنسي القطاع. وارتفع سهم بنك الرياض 0.5 في المئة مقابل تراجع 2.1 في المئة أمس الأول، بعد أن سجل هبوطا بلغ 18.9 في المئة في أرباح الربع الثالث.

وصعد سهم «زين السعودية» للاتصالات 3.5 في المئة بعدما وقعت الشركة خطاب نوايا مع وحدة للشركة السعودية للكهرباء لاستخدام شبكتها للألياف البصرية والتسويق المشترك لمنتجات وخدمات والحصول على مواقع جديدة لأبراج الاتصالات.

وانخفض سهم «الاتصالات» السعودية 1.4 بالمئة.

وأضر المزاج المتوتر في الأسواق العالمية بمؤشر سوق دبي الذي هبط 1.1 في المئة. وانخفض سهم «دريك آند سكل انترناشونال» 1.4 في المئة، بعدما صعد على مدى الثلاثة أيام السابقة. ولا يزال السهم مرتفعا 9.9 في المئة، منذ أعلنت شركة المقاولات عن تغيير رئيسها التنفيذي هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المئة تحت ضغط هبوط أسهم الشركات الكبرى. وتراجع سهم «الدار» العقارية 0.8 في المئة وسهم مؤسسة الإمارات للاتصالات «إتصالات)»0.5 في المئة.

لكن سهم أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» قفز 10.3 في المئة. وقال مصرفيون ان الشركة تخطط لإعادة فتح إصدار سندات أكملته في يونيو/حزيران لجمع ما لا يقل عن 500 مليون دولار إضافية.

وهبط مؤشر بورصة قطر 0.3 في المئة مع تراجع سهم بنك قطر الوطني 0.2 في المئة.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.6 في المئة، لتبلغ خسائره منذ بداية الأسبوع 2.2 في المئة. وهبط سهم البنك التجاري الدولي أكبر مصرف مدرج في مصر 2.4 في المئة.

لكن سهم «القلعة» ارتفع 5.7 في المئة، بعدما تراجع لعدة أيام منذ أعلنت شركة الاستثمار تفاقم خسائرها الصافية الفصلية.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.7 في المئة إلى 5693 نقطة.

أما في دبي فقد هبط المؤشر 1.1 في المئة إلى 3355 نقطة. كما هبط مؤشر أبوظبي 0.2 في المئة إلى 4364 نقطة.

ونزل المؤشر القطري 0.3 في المئة إلى 10403 نقاط. كما نزل المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 5347 نقطة. ونزل أيضا المؤشر العماني 0.4 في المئة إلى 5680 نقطة.

وفي مصر تراجع المؤشر 0.6 في المئة إلى 8186 نقطة.