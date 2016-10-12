﻿تجار النفط يستبعدون أن يفرز اتفاق أوبك خفضا كبيرا للمعروض

لندن – رويترز: قالت بعض كبريات شركات تجارة النفط في العالم هذا الأسبوع ان من المستبعد أن يؤدي اتفاق منظمة «أوبك» على تقليص إنتاجها إلى خفض كبير في الإمدادات، وهو ما يعني أن من غير المرجح أن تستعيد السوق توازنها قبل فترة من بداية 2017.

وقال توربيورن تورنكويست، الرئيس التنفيذي لشركة «غنفور»، خلال قمة رويترز لقطاع السلع الأولية «من الواضح أنهم وضعوا أرضية للسوق. لكن لا أعتقد أنهم يستطيعون إجراء أي خفض كبير. هناك عوامل كثيرة غامضة. تستطيع ليبيا ونيجيريا محو أي اتفاق تم التوصل إليه.»

وتعمل الدولتان على استعادة مستويات إنتاجهما بعد هبطها بسبب اعمال حربية.

وأضاف أن أي اتفاق بشأن الإنتاج لن يؤثر على الإمدادات الفعلية حتى العام المقبل لأن اجتماع «أوبك» في فيينا قي نهاية الشهر المقبل سيأتي في وقت متأخر بما لا يسمح بتعديل مواعيد تحميل الشحنات قبل 2017.

وتابع «من الناحية الواقعية لن يستطيعوا فعل أي شئ حتى يناير (كانون الثاني). سيكون لدينا الكثير من النفط في السوق حتى ذلك الحين. سقف توقعاتي لصعود مستدام في أسعار النفط ليس مرتفعا وبالتأكيد ليس في المدى المتوسط.»

وقال ماركو دوناند، الرئيس التنفيذي لشركة «ميركوري»، ان الأسعار قد تهبط إلى 40 دولارا أو ما يزيد قليلا، إذا أخفقت «أوبك» في إبرام اتفاق خلال اجتماع نوفمبر، لكنها قد ترتفع إلى نطاق أواخر الخمسين دولارا وأكثر إذا حجبت المنظمة نحو مليون برميل يوميا عن السوق.

وأضاف دوناند في القمة «يريد السعوديون استعادة السيطرة على السوق. لكن مدى قدرتهم على اقناع أوبك والمنتجين الآخرين بإدارة المخزونات والسعر مازال سؤالا كبيرا.»

وأبدى أليكس بيرد، رئيس «غلينكور»، شكوكه أيضا في أن يحدث اتفاق «أوبك» تغييرا. وقال «نريد أن نرى اتفاقا حقيقيا في نوفمبر لا الحديث عن فكرة التوصل إلى اتفاق».

وأضاف «إنتاج ليبيا يرتفع بلا ريب في الوقت الحاضر، ومن المؤكد أن نيجيريا فوق مستوياتها المتدنية أيضا. لذا أظن بالنسبة لاجتماع أوبك أنه مازال أمامهم عمل متبق لوضع تفاصيل مقنعة للسوق.»

وقال تورنكويست ان من المستبعد أن تستعيد سوق النفط توازنها قبل منتصف 2017 أو النصف الثاني منه وهو إطار زمني مماثل لتوقعات رئيس «فيتول.»

وقال إيان تيلور، الرئيس التنفيذي لـ»فيتول» يوم الاثنين الماضي ان أسعار النفط ربما تبلغ أواخر نطاق الخمسين دولارا إلى أوائل الستين دولارا، إذا خفضت أوبك والمنتجون الآخرون الإمدادات بواقع مليون برميل يوميا.

وقال «لكن هل يستطيعون حقيقة فعل ذلك؟ إنه سؤال صعب.»

وقال محمد بساتني الرئيس التنفيذي لشركة «بي.بي إنرجي»، في القمة إنه لا يتوقع صعودا سريعا أو إعادة توازن مبكرة بين العرض والطلب. وتابع «أعتقد أن السوق ستجد قاعا بين 45 و50 دولارا. ربما ترتفع أكثر لكنها تحتاج وقتا لاستعادة التوازن… لا أتوقع استعادة التوازن حتى النصف الثاني من 2017.»

وقال بيير أندورا، مدير الأصول الذي يدير صندوقه للطاقة أصولا بنحو 1.36 مليار دولار، انه يعتقد أن الإمدادات من خارج «أوبك» في طريقها للتراجع سريعا، بينما يبدو الطلب قويا ولذا فإن اتفاق المنظمة سيسهم في تسريع أي تعاف في أسعار النفط.

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