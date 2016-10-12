﻿«أوبك» تحاول بناء الزخم لاتفاق عالمي على تثبيت إنتاج النفط

اسطنبول – لندن – رويترز: سعت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أمس الأربعاء إلى بناء زخم لخطتها الرامية لفرض قيود على إنتاج النفط العالمي، قائلة انها ستوجه الدعوة إلى مزيد من المنتجين غير الأعضاء في المنظمة، بعد إجراء محادثات غير رسمية مع روسيا والمكسيك في اسطنبول.

وأبلغ وزير الطاقة القطري محمد السادة الصحافيين، بعد الاجتماع الذي عقد على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في اسطنبول، أن ممثلين لدول «أوبك» والدول غير الأعضاء سيعقدون اجتماعا فنيا يومي 28 و29 من الشهر الحالي في فيينا لمواصلة النقاش بخصوص «خارطة طريق» صوب إبرام اتفاق.

ولم يتضح بعد أي الدول ستنضم إلى المبادرة.

وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، ان اجتماع أمس لم يناقش أرقاما محددة للإنتاج لكن من المرجح بحث مزيد من التفاصيل خلال الاجتماع الفني في فيينا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس انه لا يرى عقبات أمام التوصل لاتفاق عالمي على تثبيت إنتاج النفط.

وكانت المنظمة اتفقت الشهر الماضي في الجزائر على خفض محدود للإنتاج إلى ما بين 32.50 مليون و33 مليون برميل يوميا. وقال السادة إنه كان هناك «تفهم إيجابي للوضع بخصوص الدور المحتمل لأوبك والدور المحتمل للدول غير الأعضاء في المنظمة» لتحقيق التوازن في السوق.

وقالت وكالة الطاقة الدولية ان المعروض النفطي العالمي قد يتراجع إلى مستوى الطلب على نحو أسرع، إذا اتفقت «أوبك» وروسيا على خفض حاد بما يكفي في الإنتاج، لكن من غير الواضح مدى السرعة التي قد يحدث بها هذا.

وسيواجه أي اتفاق تحديات من مخزون عالمي قدره ثلاثة مليارات برميل تكون في السنوات الأخيرة، ومن جهود عضوي أوبك ليبيا ونيجيريا لزيادة الإنتاج المنخفض تحت وطأة الصراعات في البلدين.

وتسعى إيران أيضا إلى العودة لمستويات إنتاجها قبل فرض العقوبات الدولية عليها في 2012.

وتجيء جهود أوبك لتعزيز الأسعار في وقت يتواصل فيه ارتفاع انتاجها، وبالتالي عدم تخفيض الفائض في السوق بل زيادته.

وأمس أعلنت «أوبك» زيادة إنتاجها النفطي في سبتمبر/أيلول إلى أعلى مستوى في ثمانية أعوام على الأقل، ورفعت توقعاتها لنمو المعروض من خارجها في 2017، مما يشير إلى فائض أكبر في السوق في العام المقبل رغم اتفاق المنظمة على خفض الإنتاج.

وقالت المنظمة في تقرير شهري أمس انها ضخت 33.39 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، وفقا لبيانات جمعتها من مصادر ثانوية، أي بزيادة 220 ألف برميل يوميا عن أغسطس/آب.

وتبرز هذه الأرقام التحدي الذي يواجه «أوبك» في سعيها لتقييد الإمدادات للمرة الأولي منذ 2008 وذلك للحد من تخمة المعروض ورفع الأسعار. ويجري تداول النفط قرب 53 دولارا للبرميل بما يقل عن نصف الأسعار المسجلة في منتصف 2014.

وقالت «أوبك» في تقريرها «المخزونات قرب أعلي مستوياتها على الإطلاق. رغم أن هذه المستويات المرتفعة انخفضت قليلا في الأسابيع الأخيرة.»

وأظهر التقرير الشهري لـ»أوبك» أن زيادة الإمدادات في سبتمبر جاء معظمها من ليبيا ونيجيريا التي تستأنف الإنتاج بعد اضطرابات، وكذلك من العراق التي تساءلت عن مدى دقة أرقام المصادر الثانوية للمنظمة.

وتستخدم «أوبك» مجموعتين من الأرقام لمراقبة إنتاجها، وهى الأرقام التي تقدمها كل دولة، وتلك التي تقدمها المصادر الثانوية التي تتضمن وسائل إعلام متخصصة في متابعة القطاع. ويرجع السبب في استخدام مجموعتين مختلفتين من الأرقام إلى خلافات في الماضي بشأن الكميات التي تضخها كل دولة فعليا.

وأبلغ العراق «أوبك» أنه أنتج 4.775 مليون برميل يوميا في سبتمبر، بينما قدرت المصادر الثانوية الإنتاج عند 4.445 مليون برميل يوميا. ومن وجهة نظر العراق فإن المشاركة في اتفاق «أوبك» لخفض الإنتاج ستكون مواتية له بشكل أكبر من منطلق مستوى أعلى للإنتاج.

وتعارض العراق الفجوة بين هاتين المجموعتين من الأرقام. ودعا وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي إلى إيجاز صحافي منفصل في نفس يوم اجتماع الجزائر للشكوى من هذه الفجوة.

بعيدا عن ذلك فإن تقرير «أوبك» هو أحدث ما يظهر أن الإنتاج بلغ مستويات قياسية جديدة. وأظهرت مراجعة أجرتها رويترز لتقارير سابقة للمنظمة أن بيانات إنتاج المنظمة لشهر سبتمبر هي الأعلى منذ 2008 على الأقل.

ورفعت «أوبك» توقعاتها للمعروض من خارجها في العام المقبل، وقالت ان إمدادات الدول غير الأعضاء سترتفع 240 ألف برميل يوميا، بزيادة 40 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة، بسبب ارتفاع توقعات الإنتاج في روسيا.

وفي ظل توقعات بأن يبلغ الطلب على نفط المنظمة في 2017 نحو 32.59 مليون برميل يوميا، يشير التقرير إلى أن متوسط الفائض سيبلغ 800 ألف برميل يوميا إذا أبقت أوبك على الإنتاج مستقرا. وأشار التقرير الصادر الشهر الماضي إلى أن الفائض سيبلغ 760 ألف برميل يوميا.

وأبقت «أوبك» على توقعها للطلب العالمي على النفط متوقعة نموه بواقع 1.15 مليون برميل يوميا في 2015.