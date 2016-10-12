﻿عُمان تسعى لرفع أسعار الكهرباء لكبار المستهلكين العام المقبل

مسقط – رويترز: قال مسؤول أمس الأربعاء ان سلطنة عُمان سترفع أسعار الكهرباء لكبار المستهلكين في الحكومة والقطاعين التجاري والصناعي اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وتسعى عُمان لتعزيز الأوضاع المالية للبلاد مع تقلص الإيرادات جراء تدني أسعار النفط.

وقال قيس الزكواني، المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء في السلطنة، للصحافيين إن كل المستهلكين من الحكومة والقطاعين التجاري والصناعي الذين لا يقل حجم استهلاكهم السنوي عن 150 ميغاوات سيدفعون تعريفة أعلى، مضيفا أن الإجراء من المتوقع أن يستهدف مبدئيا عشرة آلاف مستهلك.

وقال الزكواني ان هذه الشريحة تمثل واحدا في المئة من إجمالي المستهلكين في السلطنة، لكنهم يستهلكون 30 في المئة من الإمدادات.

وأضاف أن هذه المجموعة من المستهلكين تحصل على نحو 20 في المئة من الدعم الحكومي الموجه لتوليد الكهرباء سنويا، ومن ثم فإن الأسعار الجديدة من المتوقع أن توفر 100 مليون ريال (260 مليون دولار) في العام الواحد. وستعتمد الأسعار الجديدة على طبيعة المستهلكين وما إذا كانوا يستخدمون الكهرباء خارج ساعات الذروة. وستخضع رسوم الكهرباء لمراجعة سنوية ويجري إعلانها في نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

وقال الزكواني إن السلطات لا تنوي زيادة التعريفة المقررة للمنازل. وتُقلص سلطنة عُمان الدعم الحكومي منذ العام الماضي، كما تستحدث سياسات تقشف أخرى لتقليص عجز الموازنة، الذي بلغ 4.02 مليار ريال في الأشهر السبعة الأولى من 2016 ارتفاعا من 2.39 مليار ريال قبل عام.