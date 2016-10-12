﻿الأردن: 521 مليون دولار عجز الميزانية في أول 8 شهور من العام

عمان – الأناضول: أظهرت معطيات تقرير رسمي أن العجز في الميزانية الأردنية للأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغت 521 مليون دولار أمريكي.

وتبلغ موازنة الأردن للعام الجاري 8.5 مليار دينار (11.9 مليار دولار) وبعجز مقداره 907 مليون دينار (1.27 مليار دولار.)

وبحسب الأرقام التي تضمنتها نشرة الميزانية الصادرة عن وزارة المالية أمس بلغ إجمالي قيمة الإيرادات للشهور الثمانية الأولى من العام الجاري 6.216 مليار دولار.

ووصل إجمالي قيمة النفقات خلال نفس الفترة 7.134 مليار دولار، فيما استقرت المساعدات الخارجية عند 397 مليون دولار.

وتراجع العجز في الميزانية الأردنية للشهور الثمانية الأولى من العام بنسبة 33.4 في المئة، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، ونزولاً من 782 مليون دولار.

وتزامن تراجع العجز المالي في الميزانية مع ارتفاع حجم المنح المالية بنسبة 12 في المئة، إلى 536 مليون دولار، في ظل معاناة البلاد من ضغوط تدفق اللاجئين السوريين.

وصعدت الإيرادات المحلية بنسبة 10.7 في المئة إلى 6.209 مليار دولار، وفق أرقام الميزانية الأردنية.