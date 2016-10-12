﻿«غلينكور» تسعى لمزيد من الصفقات النفطية مع ليبيا وإيران لمواجهة بيئة تجارية صعبة

لندن – رويترز: قال أليكس بيرد، رئيس وحدة النفط في شركة «غلينكور»، لقمة رويترز للسلع الأولية ان الشركة تسعى لزيادة التعامل في النفط مع ليبيا وإيران والعراق، للتغلب على ما تبدو أنها بيئة تجارية أصعب مقارنة مع العام الماضي.

ومثلت تجارة النفط الخام في أماكن مثل ليبيا أو إقليم كردستان العراق حجر الزاوية للأنشطة التجارية في العديد من شركات تجارة السلع الأولية في السنوات القليلة الماضية. وقد حققت منها إيرادات جيدة حينما كانت شركات النفط الكبرى تتردد في دخول تلك الأماكن.

وقال بيرد ان «غلينكور» ستسعى للتعامل في المزيد من النفط الخام من الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق وإيران وكذلك من ليبيا وروسيا.

وقال بيرد «نقوم حاليا بزيادة المنتجات من شركة النفط الوطنية الإيرانية والشركات الخاصة، ونتطلع إلى التوسع في النفط الخام»، مضيفا أنه يتطلع إلى تمويل مسبق للصادرات الإيرانية.

وتركزت الأضواء على أقسام التداول في «غلينكور» على مدى العامين الماضيين، خلال انهيار أسعار السلع الأولية حيث أبلغت الشركة السوق أن أنشطة التداول فيها تعد ملاذا لها، في الوقت الذي يعاني فيه قطاع التعدين.

وبعد نتائج قوية لأنشطة تداول النفط والفحم في 2015، سجلت «غلينكور» انخفاضا بنسبة 47 في المئة في الأرباح الأساسية لقطاع تداول الطاقة في النصف الأول من 2016 لتصل إلى 252 مليون دولار.

لكن أحجام تداول النفط ارتفعت 33 في المئة إلى 4.4 مليون برميل يوميا، مما وضع «غلينكور» على مسار استعادة مكانتها كثاني أكبر شركة بين شركات التداول المستقلة هذا العام بعد «فيتول»، متفوقة بذلك على «ترافيغور».وقال بيرد «الحجم ليس مقياسا فعليا نتطلع إليه… في 2016 سترى أن قطاع الطاقة ليس جيدا مثلما كان في 2015.»

زيادة إنتاج ليبيا

ويزيد الإنتاج في ليبيا حيث توصلت «غلينكور» إلى اتفاق حصري مع المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية للحصول على جميع صادرات الخام من إنتاج حقلي المسلة والسرير قبل عام.

وقال بيرد إن إنتاج الحقلين يبلغ نحو 330 ألف برميل يوميا. وأضاف «نحن سعداء للغاية بعلاقتنا مع المؤسسة الوطنية للنفط. ومن دواعي سرورنا أننا قدمنا الدعم لها في بعض الأوقات الصعبة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، ونحن منفتحون على تنفيذ المزيد من الأنشطة هناك.»

ويزيد إنتاج النفط الليبي قليلا عن 500 ألف برميل يوميا، إذ ارتفع إلى أكثر من المثلين بعد اتفاق الشهر الماضي لإعادة فتح موانئ رئيسية في شرق البلاد.

ويظل الذهاب إلى أماكن صعبة بحثا عن هوامش ربح أعلى نشاطا ينطوي على مخاطرة.

وعلى سبيل المثال فإن «غلينكور» وعددا من شركات النفط الكبرى وكذلك شركات التجارة لديها مديونيات مستحقة على مصفاة «سامير» المغربية تفوق المليار دولار، حيث زودت تلك الشركات المصفاة بالنفط الخام ومنتجاته لكنها لم تتلق مستحقاتها، بعد أن أمرت الحكومة بتصفيتها في 2015.

وقال بيرد ردا على سؤال بشأن المصفاة المغربية الموقوفة عن العمل «التمويل المسبق كان دائما جزءا جيدا من أنشطتنا… شهدنا وقائع تخلف عن السداد من قبل وسنرى المزيد في المستقبل»، مضيفا أن الشركة مازالت تأمل في عودة المصفاة للعمل.

ويرى بيرد فرصا متزايدة لشركته في أنشطة تداول الغاز الطبيعي المسال، عبر توفير قاعدة متسارعة النمو من المستخدمين النهائيين.

وقال بيرد «المستخدمون النهائيون للغاز الطبيعي المسال يتزايدون من حيث الحجم والعدد طوال الوقت. هناك المزيد والمزيد، سواء كان ذلك وحدات عائمة للغاز الطبيعي المسال، أو سفن إعادة تغييز، أو محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز، أو موزعين جدد للغاز في الصين».