﻿«بيتي» المصرية للتصنيع الغذائي تتطلع لزيادة صادراتها

القاهرة – رويترز: قال محمد بدران، الرئيس التنفيذي للشركة الدولية لمشروعات التصنيع الغذائي «بيتي» المصرية التابعة لشركة «المراعي» السعودية، ان شركته تستهدف زيادة صادراتها إلى ما بين 20 و30 في المئة من حجم الإنتاج خلال 18 شهرا.

وأضاف في مقابلة جرت الليلة قبل الماضية «مع زيادة طاقتنا الإنتاجية في المصنع الحالي ومع بدء الإنتاج من مصنع العصائر الجديد نهاية العام المقبل نستهدف زيادة صادراتنا من 10 في المئة حاليا إلى ما بين 20 و30 في المئة خلال 18 شهرا لتوفير احتياجاتنا من العملة الصعبة.»

وتستورد «بيتي» -التي استحوذت «المراعي» السعودية وشركة «بيبسيكو» الأمريكية عليها في عام 2009 مقابل 115 مليون دولار- نحو 40 في المئة من احتياجاتها، وهي أساسا العبوات من «مجموعة العبيكان» السعودية بالإضافة إلى المركزات.

ويواجه المنتجون والمستوردون في مصر مصاعب في تدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة، في ضوء تراجع موارد البلاد من الدولار، مع هبوط عدد السائحين وانخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج.

وقال بدران «كل الصناعات متأثرة بشح توافر الدولار وليس بسعره، لأنه لو كان الدولار متوفرا وكان السعر الرسمي مثلا 13 جنيها، فإن كل الشركات ستحسب ربحيتها على هذا السعر، لكن المشكلة هي عدم توفره.»

ويبلغ سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر 8.88 جنيه بينما واصل قفزاته في السوق الموازية ليتم تداوله قرب 15 جنيها.

وقال بدران ان شركته تستهدف زيادة مبيعاتها هذا العام إلى نحو 2.5 مليار جنيه (281.5 مليون دولار) من 1.8 مليار في 2015، على أن تزيد «لأكثر من 3 مليارات جنيه في 2017.»

و»بيتي» شركة مصرية يبلغ رأسمالها نحو 1.6 مليار جنيه. وهي مملوكة بنسبة 52 في المئة لشركة «المراعي» السعودية، أكبر منتج ألبان في الخليج، و48 في المئة لشركة «بيبسيكو» الأمريكية ثاني أكبر شركة في العالم لصناعة المشروبات الخفيفة.

وتمتلك «بيتي» مصنعا في النوبارية شمال القاهرة، ينتج منتجات الألبان والزبادي والعصائر، ويبيع تحت العلامات التجارية «بيتي» و»المراعي» و»تروبيكانا». وبدأت العمل في بناء مصنع آخر للعصائر على مساحة 60 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية 500 ألف طن سنويا.

وقال بدران، الحاصل على بكالوريوس الاقتصاد وإدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1989، ان شركته استثمرت حتى الآن نحو 50 في المئة من الاستثمارات التي أعلنتها عام 2014 في خطة خمسية مستهدفة.

وتابع قائلا «سنبدأ العمل في بناء المزرعة التي نريدها مطلع يناير المقبل بإذن الله بحجم مستهدف خمسة آلاف رأس بقرة حلوب.»

وأعلنت «بيتي» في النصف الأول من 2014 عن اعتزامها ضخ استثمارات بنحو أربعة مليارات جنيه على مرحلتين حتى نهاية 2019، لإنشاء مصنع جديد للعصائر ومزرعتي ألبان والتوسع في مراكز التوزيع.

ويجري تمويل الاستثمارات ذاتيا من خلال «المراعي» و»بيبسيكو» بالإضافة إلى جزء آخر يمثل الثلث تقريبا في صورة قروض من البنوك.

وأضاف بدران أن شركته تسعى لزيادة حصتها السوقية في الألبان والزبادي والعصير من 20 في المئة حاليا إلى 25 في المئة خلال العام المقبل.

وتستفيد «بيتي» من الزيادة السكانية في مصر، ومن أي تحسن في مستوى المعيشة للمواطنين. لكنها تتضرر من ارتفاع أسعار المواد الخام، ونقص العملة الصعبة التي تحتاجها لاستيراد بعض احتياجاتها من المواد الخام. وهي تتنافس في السوق المحلية شركات مثل «جُهينة» المصرية و»دانون الفرنسية».

(الدولاريساوي 8.88 جنيه مصري).