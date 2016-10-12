﻿ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة استعدادا لليغا

برشلونة – د ب أ: عاد المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة للتدريبات الجماعية لفريقه، استعدادا لخوض مباراة السبت أمام ديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الأسباني ضمن التشكيلة الأساسية. وتعرض نجم برشلونة لإصابة في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي أمام أتلتيكو مدريد، وخرج من ملعب المباراة وهو يعاني من آلام في الفخذ الأيمن، ليؤكد الأطباء حاجته للراحة ثلاثة أسابيع. وظهر ميسي مع زملائه ليبرهن أنه اجتاز مرحلة التعافي بنجاح، حيث ينتظر الآن قرار مدربه لويس انريكي، إما بتوخي الحذر والحيطة أو بالدفع به من البداية أمام ديبورتيفو. ويتعين على المدرب التوصل لاتفاق مع ميسي حول إذا كان سيلعب جميع دقائق المباراة أم لا، كون الفريق ينتظر مواجهة من العيار الثقيل الأسبوع المقبل أمام مانشستر سيتي، بقيادة مدربه السابق جوسيب غوارديولا.

الكلاسيكو الاسباني يقام في توقيت ملائم لآسيا وأمريكا

مدريد – أ ف ب: سيقام كلاسيكو الكرة الاسبانية الاول هذا الموسم بين برشلونة وريال مدريد في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري في 3 كانون الاول/ ديسمبر المقبل الساعة الرابعة والربع بعد الظهر، تماشيا مع السوقين الآسيوي والامريكي، بحسب ما اعلن رئيس الرابطة خافيير تيباس، الذي قال: «هناك ثلاث مناطق زمنية ملائمة: الواحدة ظهرا، الرابعة والربع والسادسة والنصف. الفارق سبع ساعات مع آسيا، وخوض المباراة السادسة والنصف سيكون متأخرا، فيما الواحدة ظهرا مبكرة جدا للسوق الاميركية». واضاف ان توقيت الرابعة والربع ظهرا اعتمد رغم عدم ملائمته للسوق البريطانية. وتعتبر مباراة برشلونة وريال مدريد الكلاسيكو الاكثر مشاهدة في العالم مع نحو 600 مليون متابع، وبين الناديين الاكثر ربحا في العالم.

ريال مدريد يمدد عقد كروس حتى 2022

مدريد – د ب أ: أعلن ريال مدريد تمديد عقد لاعب الوسط الألماني توني كروس لعامين آخرين ليستمر مع الفريق حتى 2022 .وكان كروس (26 عاما) انضم إلى ريال مدريد من بايرن ميونيخ عام 2014 بعد التتويج مع المنتخب الألماني بكأس العالم، وساعد الريال في التتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وكذلك الكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية. وكان من المفترض أن ينتهي عقده الحالي في 2020 لكن النادي مدد فترة التعاقد حتى 2022 مع زيادة في راتب.

ريبيري يكشف سبب تذمره في الملعب!

ميونيخ – د ب أ: كشف فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونيخ أن تذمره المتكرر على أرض الملعب يعود إلى تزايد خشونة لاعبي الفرق المنافسة معه خلال المباريات. وقال النجم الفرنسي إنه يفقد أعصابه لشعوره بأن بعض المنافسين يسعون لإصابته عن عمد. وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ وأولي هونيس الرئيس السابق للنادي آخر من طالبوا ريبيري بضبط النفس بعد عدة مواقف حالف الحظ فيها اللاعب بعدم الحصول على بطاقة حمراء، كان من بينها تصرفه بتوجيه ضربة لفيليز باسلاك لاعب بوروسيا دورتموند وكذلك وضع يده على وجه نيكولاي مولر لاعب هامبورغ. وقال ريبيري: «أعرف أنه يجب علي الحذر»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه لا يطيق الغياب لفترات أخرى عن الملاعب بسبب الإصابات الناتجة عن تدخلات عنيفة من اللاعبين المنافسين. وأضاف: «هذا الموسم أتعرض لعدد غير مسبوق من التدخلات والالتحامات… أستاء عندما اشعر بأن الهدف من ذلك هو إخراجي.»

بوفون أول حارس يتوج بجائزة القدم الذهبية

روما – د ب أ: أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي تتويج قائده المخضرم جانلويجي بوفون بجائزة القدم الذهبية، ليصبح بذلك أول حارس مرمى يفوز بها. وبات بوفون رابع لاعب من يوفنتوس، بعد روبرتو باجيو وبافل نيدفيد وأليساندرو دل بييرو، يتوج بالجائزة التي تمنح في مونت كارلو، تقديرا «لتألقه مع الفريق في الملعب ودوره الملهم خارج المستطيل الأخضر»، حسب ما ذكره النادي. وفاز بوفون (38 عاما) بالمركز الأول في تصويت المشجعين عبر الإنترنت، بعد أن جاء ضمن قائمة مختصرة من عشرة لاعبين تتجاوز أعمارهم 28 عاما، رشحتها لجنة من الصحفيين الدوليين. وتقدم الجائزة سنويا منذ عام 2003 في حفل يرافقه مزاد خيري. وجاء فوز بوفون في التصويت متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي وحارس المرمى الأسباني إيكر كاسياس.