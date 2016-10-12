﻿فورمولا ـ 1: سائقا مرسيدس يحتفلان بالفوز بلقب الصانعين للمرة الثالثة

بريكسورث (انكلترا) – رويترز: أخذ لويس هاميلتون ونيكو روزبرغ هدنة من معركتهما على لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 للانضمام إلى احتفالات فريقهما مرسيدس بحسم لقب بطولة العالم للصانعين للمرة الثالثة على التوالي.

وأبلغ نيكي لاودا الرئيس غير التنفيذي لفريق مرسيدس العاملين الذين تجمعوا في المقصف للاحتفال بمصنع بريكسورث للمحركات: «الجميع هنا فائزون حتى أصغر عامل هنا وأصغر جزء يوضع في محركنا.» وقال النمساوي بطل العالم ثلاث مرات: «أعرف عدد الساعات التي تمضونها في العمل… خاصة بعد ماليزيا.» وأضاف: «يجب علينا العمل على نفس النهج لنضمن ألا تعاني سياراتنا أي مشاكل خلال ما تبقى من السباقات.» وبدا أن هاميلتون فضل تجاهل احتراق محرك سيارته في ماليزيا والتركيز على أن الانتصارات الـ49 التي حققها حتى الان، مع مكلارين ومرسيدس، كانت بسيارات تعتمد على محركات الشركة الألمانية ويتطلع لتحقيق مزيد من النجاحات. وقال هاميلتون، الذي احترق محرك سيارته في ماليزيا وهو في الصدارة ليخسر السباق: «اليوم نحتفي بكم جميع. أنا فخور بكل منكم.» ودخل هاميلتون سباق اليابان يوم الأحد الماضي على أمل إحياء آماله في احراز اللقب لكن بدايته السيئة أفسدت جهوده. وأكمل روزبرغ زميل هاميلتون في مرسيدس ومتصدر الترتيب تاسع انتصار هذا الموسم ليوسع الفارق في الصدارة إلى 33 نقطة. وأقر البريطاني بأن حتى الفوز بالسباقات الأربعة المقبلة قد لا يكون كافيا.