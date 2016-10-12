﻿مدرب البرازيل: الفضل يعود للاعبين في الفوز

ميريدا (فنزويلا) – د ب أ: هنأ أدينور ليوناردو باتشي «تيتي»، مدرب المنتخب البرازيلي، لاعبيه على الفوز، الذي حققوه على فنزويلا بهدفين نظيفين، ليسجل الفوز الرابع له على التوالي منذ تعينه في منصبه ويقود البرازيل لصدارة التصفيات.

وأكد تيتي أن الأداء الفني الراقي، الذي ظهرت به البرازيل، يعود الفضل فيه في الأساس إلى لاعبيه، رغم أن طريقة لعب «السامبا» ونتائجه تحولت تحولا جذريا منذ توليه المسؤولية. وقال المدرب السابق لنادي كورينثيانز البرازيلي، والذي أكد أن تربع فريقه على قمة التصفيات لا يعني أنه حسم التأهل: «لم أفعل شيئا، من قام بالعمل هو الفريق. لقد مر الزمن الذي كنت أرجع فيه الفضل للمجهود الفردي في عمل هو في الأصل عملا جماعيا». وأضاف: «احتلال المركز الأول لا يعني ضمان التأهل، بالكاد قطعنا خطوة جديدة». وأشار تيتي إلى أن تركيزه واهتمامه بمباراة فنزويلا لم يمنحه فرصة للتفكير في مباراة الأرجنتين في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية.