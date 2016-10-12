﻿الأرجنتين تسقط على أرضها أمام باراغواي… وانتصار مهم للبرازيل وتعادل كولومبيا وأوروغواي

عواصم – د ب أ: سقط المنتخب الأرجنتيني على أرضه أمام باراغواي وخسر بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة العاشرة بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 .

وأحرز هدف اللقاء الوحيد ديرليس غونزاليز لاعب باراغواي في الدقيقة الثامنة عشرة من الشوط الأول. وبهذا الفوز رفعت باراغواي رصيدها إلى 15 نقطة تحتل بها المركز السادس، بينما تجمد رصيد الأرجنتين عن 16 نقطة تأتي بها في المركز الخامس.

وحقق المنتخب البرازيلي فوزا ثمينا على مضيفه الفنزويلي 2/صفر. وتقدم غابرييل جيسوس للضيوف في الدقيقة الثامنة مستغلا خطأ فادحا لحارس مرمى فنزويلا، ثم أضاف ويليان الهدف الثاني لراقصي السامبا في الدقيقة 53 . وتصدرت البرازيل الترتيب برصيد 21 نقطة، بينما بقيت فنزويلا في المركز العاشر الأخير برصيد نقطتين. وأفلت المنتخب الكولومبي من فخ الهزيمة أمام ضيفه أوروغواي وانتزع تعادلا ثمينا 2/2 معه. وعزز منتخب أوروغواي موقعه رافعا رصيده إلى 20 نقطة مقابل 17 نقطة لمنتخب كولومبيا في المركز الرابع. وافتتح آبيل أغويلار التسجيل بهدف التقدم للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 15 ولكن أوروغواي رد بهدفين أحرزهما كريستيان رودريغز ولويس سواريز في الدقيقتين 27 و73 قبل أن يحرز ياري مينا هدف التعادل للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 84 .وأنقذ إينر فالنسيا مهاجم وستهام المنتخب الإكوادوري من كمين مضيفه البوليفي وانتزع تعادلا ثمينا 2/2 معه. وفرط المنتخب البوليفي في فوز ثمين كان في متناوله واستقبلت شباكه هدف التعادل الإكوادوري في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط ويظل في المركز التاسع قبل الأخير فيما انتزع المنتخب الإكوادوري نقطة ثمينة رفع بها رصيده إلى 17 نقطة لينفرد بالمركز الثالث. وأنهى المنتخب البوليفي الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما بابلو إسكوبار في الدقيقتين 3 و42 ولكن المنتخب الإكوادوري قلب الطاولة على مضيفه في الشوط الثاني وانتزع تعادلا ثمينا بفضل هدفين لإينر فالنسيا في الدقيقتين 47 و89 .