﻿مدرب الإمارات: الحظوظ ما زالت قائمة للتأهل!

أبوظبي – الأناضول: قال مهدي علي مدرب المنتخب الإماراتي، إن الحظوظ موجودة في التأهل إلى كأس العالم 2018.

وأوضح أن «التأهل لم يحسم بعد، فالحظوظ ما زالت قائمة في المنافسة على بطاقة التأهل، فالفارق بين جميع فرق المجموعة ليس كبيرا». وأضاف: «سنحاول إعادة ترتيب أوراقنا من جديد، ونعالج أخطاء مباراة السعودية، والعمل على تلافيها في الفترة المقبلة». وعن اللقاء قال: «الإمارات سيطرت على الملعب طوال الشوط الأول، إلّا أن الأمور تغيرت كثيرا في الشوط الثاني، ووقعنا في العديد من الأخطاء الفردية كلفتنا الأهداف الثلاثة». وأضاف: «حدث انهيار واضح للفريق في الشوط الثاني بدون أي مبرر، في الوقت الذي قاتل فيه لاعبو السعودية وكانت لديهم رغبة في تحقيق الفوز، وهو ما تحقق في النهاية».

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه أستراليا (8 نقاط)، واليابان ثالثا بـ7 نقاط، ثم الإمارات (6 نقاط)، فالعراق (3 نقاط)، وأخيرا تايلند بلا رصيد.

مدرب العراق: الفوز على تايلند أعاد لنا الأمل!

بغداد – الأناضول: قال راضي شنيشل، مدرب المنتخب العراقي، إن فوز فريقه الكبير على تايلند، برباعية نظيفة، مهم للغاية وأعاد الأمل من جديد، في هذه المرحلة من التصفيات.

وقال: «كانت مباراة مهمة جدا، والفوز ضروري لمشوار الفريق، جميع الفرق في مستويات متقاربة». وأضاف أن «تايلند فريق جيد، ولكنه لم يلعب بحذر مطلوب، خاصة في الشوط الأول، لا بد أن ننظر للمباريات المقبلة، مباراة تايلند أصبحت من الماضي».

من جانبه، أكد كياتيسوك سيناموانغ مدرب تايلند، أن اللاعبين لم يقدموا مستواهم، وأن الهدفين المبكرين للعراق أثروا بشكل كبير على سير المباراة. وأوضح: «لم نقدم مباراة جيدة، لاعبونا قدموا كل جهدهم، ولكن الأهداف المبكرة أثرت علينا». وأضاف أن «الإصابات التي تعرض لها لاعبونا، كان لها دور كبير في هذه النتيجة، وأهنئ العراق على النتيجة والفوز».

مدرب قطر: الفوز على سوريا أعادنا إلى المنافسة

الدوحة – الأناضول: قال الأوروغواني خورخي فوساتي مدرب منتخب قطر، إن الفوز على سوريا، أعاد المنتخب مرة أخرى للمنافسة على بطاقة التأهل لمونديال 2018.

وأوضح: «عدنا مرة أخرى للمنافسة، كان لا بد أن نفوز، كان لدينا وقت قصير قبل المباراة، ولكننا استطعنا أن ننظم أنفسنا بمساعدة اللاعبين، أنا فخور بهم». وأضاف: «الآن نركز على المباراة المقبلة فقط، وليس كل المباريات، الفوز أعطانا الدفعة المطلوبة، آمل أن نستغل ذلك لمصلحتنا».

وتمكن منتخب قطر من الفوز على سوريا، بهدف نظيف، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى، لتحصد أول ثلاث نقاط، وترتقي للمركز الخامس، فيما تجمد رصيد المنتخب السوري عند 4 نقاط في المركز الرابع.

مدرب سوريا: خسارتنا أمام المنتخب القطري ليست مؤثرة!

الدوحة – د ب أ: أكد أيمن الحكيم، مدرب المنتخب السوري، أن الخسارة من المنتخب القطري صفر/1 لن يكون لها تأثير طالما ان المشوار لا يزال طويلا وبالإمكان التدارك.

وقال: «التعادل كان سيكون عادلا بين المنتخبين، وأعتقد أن هناك أكثر من فرصة كان بالإمكان استثمارها خاصة في الأوقات الأخيرة حيث كان يمكن أن نسجل منها». وعن رأيه في النتائج الراهنة للمجموعة، قال: «إيران وأوزبكستان قطعتا شوطا كبيرا، لكن لم يحسم شيء حتى الآن ولا يزال هناك متسع من الوقت لمعالجة الكثير من الأمور». وأشار إلى أن الحظوظ في التأهل باتت أقرب للمنتخب الإيراني، معتبرا أن المواجهة المقبلة بين المنتخبين ستكون مهمة. واعتبر الحكيم أن الفريق الصيني اصبح خارج حسابات التأهل بعد الخسارة، معتبرا انه انطلاقا من الجولة المقبلة ستبدأ الحسابات بين مختلف المنتخبات. وفي رده على هبوط مستوى المنتخب السوري في الشوط الثاني قال: «المنتخب السوري لم يهبط مستواه في الشوط الثاني حيث سنحت لنا العديد من الفرص في الثواني الأخيرة بالإضافة إلى حرماننا من ركلة جزاء كانت ستغير كل المعطيات، لكن في المجمل أنا راض تماما عن مستوى الفريق في محصلة الشوطين والمردود الذي قدمه الفريق السوري في هذه المباراة الصعبة».

مدرب إيران سعيد بأداء لاعبيه أمام كوريا الجنوبية

طهران – الأناضول: أعرب البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني، عن سعادته بتصدر المجموعة الأولى لتصفيات آسيا المؤهلة للمونديال، وأدائهم بعد الفوز على كوريا الجنوبية، بهدف دون رد.

وقال كيروش: «حققنا الفوز أمام أحد أفضل الفرق في آسيا، نحن سعداء جداً بالحصول على النقاط الثلاث، أثبتنا أن المباريات تحسم على أرض الملعب». وأكد البرتغالي أن لاعبيه يستحقون التأهل لكأس العالم روسيا 2018، وأشاد بأدائهم، والتزامهم في تنفيذ التعليمات. وأضاف: «حققنا فوزين أمام كوريا وأوزبكستان، ولكن لا زال هناك ست مباريات متبقية، ويمكن أن يكون فيها انتصارات و خسائر، من الضروري الآن أن نحاول بقوة أكبر، لأن هؤلاء اللاعبين يستحقون التأهل إلى كأس العالم». من جانبه، وحقق منتخب إيران الفوز على كويا الجنوبية، بهدف دون رد، ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، فيما يحتل المنتخب الكوري الجنوبي المركز الثالث بـ7 نقاط. وتخوض قارة آسيا تصفيات المونديال ضمن مجموعتين تضم كل منها 6 منتخبات، يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم. ويلتقي ثالثا المجموعتين في مباراة الملحق الآسيوي، على أن يلعب الفائز مع خامس قارة أمريكا الجنوبية أو أمريكا الشمالية أو أوقيانوسيا، على مقعد بالمونديال، وهو ما سيحدده الفيفا في وقت لاحق.