﻿مدرب السعودية: تأهلنا إلى المونديال بات قريبا

الرياض – د ب أ: أكد الهولندي بيرت فان مارفيك، مدرب المنتخب السعودي، أن التأهل لكأس العالم بات قريبا، بعد الفوز الذي حققه على الامارات، بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الرابعة للتصفيات الآسيوية لكأس العالم.

وأضاف: «أهنئ اللاعبين على ما قدموه خاصة في الشوط الثاني، ولا زلت أكررها نحن قريبون من التأهل لكأس العالم». وقال: «في بداية المباراة، لم أكن راضيا عن المستوى الذي ظهر به الفريق واللاعبون، ولكن بعد مرور 25 دقيقة استطعنا العودة وتنفيذ الخطة بالضغط على الخصم واللعب كفريق واحد». وأوضح انه يسعى لزيادة الانسجام بين اللاعبين لبناء فريق مميز. وتتصدر السعودية المجموعة الثانية بعشر نقاط حيث فازت على تايلند 1/صفر بالرياض والعراق 2/1 بماليزيا وتعادلت أمام أستراليا 2/2 في الجولة الثالثة بجده قبل ان تسحق الامارات بثلاثية نظيفة بجده. وعن مباراة اليابان في الجولة المقبلة، قال مارفيك: «مباراة اليابان ستكون بطابع خاص، ونحاول أن نرسم لنا طريقة تكون معتمدة لدينا». وأبدى سعادته بعدم الخسارة خلال المباريات الماضية في التصفيات، مبينا أن الإعداد كان كافياً للظهور بهذا الشكل. وأكد عن عدم جاهزية المهاجم محمد السهلاوي، حيث لم يتم إعداده لخوض لقاء الإمارات.