﻿المجموعة الثالثة: ألمانيا تهزم ايرلندا الشمالية وتواصل العلامة الكاملة

هانوفر – د ب أ: حقق المنتخب الألماني العلامة الكاملة في منافسات المجموعة الثالثة وفاز على ضيفه ايرلندا الشمالية 2/صفر في الجولة الثالثة. وفازت النرويج على ضيفتها سان مارينو 4/1 وتعادلت التشيك مع اذربيجان سلبا.

وحسم المنتخب الألماني الفوز في الشوط الأول حيث سجل هدفين في أربع دقائق عن طريق جوليان دراكسلر وسامي خضيرة في الدقيقتين 13 و17، وحقق فوزه الثالث على التوالي بعد فوزه في الجولتين الماضيتين على النرويج والتشيك 3/صفر. وخسرت ايرلندا الشمالية للمرة الأولى في التصفيات بعد تعادلها سلبا مع التشيك في الجولة الأولى ثم فوزها على سان مارينو 4/صفر في الجولة الثانية. وحقق المنتخب الألماني فوزه الثاني على التوالي على ايرلندا الشمالية بعدما فاز عليه في دور المجموعات ليورو 2016 بهدف نظيف. ورفع ألمانيا رصيده إلى تسع نقاط في الصدارة وتجمد رصيد ايرلندا الشمالية عند اربع نقاط في في المركز الثالث. واكتسح النرويج ضيفه سان مارينو بأربعة 4/1 ليحصد أول ثلاث نقاط ويصعد للمركز الرابع، وظلت سان مارينو في المركز الأخير بدون رصيد. وتقدم دافيد سيمونسيني لاعب سان مارينو بهدف للنرويج بالخطأ في الدقيقة 12 ثم أضاف آغاما داياموندا ومارتن سامويلسن وجوشوا كينغ الأهداف الثلاثة الأخرى في الدقيقة 77 و82 و83 وتكفل ماتيا ستيفانيلي بتسجيل الهدف الوحيد لسان مارينو في الدقيقة 54. وتعادلت التشيك مع اذربيجان سلبا لترفع رصيدها إلى نقطتين في المركز الخامس مقابل سبع نقاط لاذربيجان في المركز الثاني.