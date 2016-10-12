﻿المجموعة السادسة: هارت «الملهم» يقود انكلترا إلى الخروج بنقطة أمام سلوفينيا… وسلوفاكيا تهزم اسكتلندا

عواصم – رويترز: تدين انكلترا بالفضل للحارس جو هارت في تعادلها السلبي مع مضيفتها سلوفينيا بتصفيات كأس العالم، وهي نتيجة أنهت مسلسل انتصاراتها المتتالية البالغ 14 مباراة في التصفيات.

وكان هارت المعار الى تورينو الايطالي بعدما سقط من حسابات مانشستر سيتي، أفضل لاعب بلا منازع في انكلترا حيث تصدى للعديد من الكرات الخطرة من صاحب الضيافة. وبدت انكلترا متصدرة المجموعة السادسة مهتزة في خط الظهر ولم تقدم الكثير هجوميا وكانت أخطر فرصها تسديدة حادت عن المرمى بسنتيمترات قليلة من القائد وين روني الذي نزل بديلا في الشوط الثاني. وتصدى هارت بأعجوبة لضربة رأس من ياسمين كورتيتش في بداية الشوط الثاني. وقال هارت بعدما ساعد انكلترا في رفع رصيدها إلى سبع نقاط من ثلاث مباريات مقابل خمس نقاط لسلوفينيا: «هذه أفضل مباراة لي (مع انكلترا) منذ فترة.» وأضاف: «كانت ليلة شاقة وحصلنا على نقطة. جسدي مرهق وسيصعب علي الاستيقاظ غدا.» وشارك روني الهداف التاريخي لانكلترا كبديل لديلي آلي في الشوط الثاني وكان قريبا من التسجيل بتسديدة مرت بجوار مرمى الحارس يان أوبلاك، الذي برع في التصدي لفرصة أخرى من جيسي لينغارد في توقيت متأخر، لكن انكلترا كانت محظوظة بعدم التعرض لأول خسارة في 32 مباراة بالتصفيات.

وفاز سلوفاكيا على اسكتلندا 3/0، وحقق سلوفاكيا فوزه الأول بعد هزيمته في أول جولتين أمام إنكلترا وسلوفينيا صفر/1. وتعرض اسكتلندا لهزيمته الأولى بعد فوزه على مالطا 5/1 وتعادله مع ليتوانيا 1/1. وخطف ليتوانيا فوزا غاليا من ضيفه مالطا بهدفين نظيفين في أخر ربع ساعة. وتقدم فايودور سيرناويش بهدف لليتوانيا في الدقيقة 76 ثم أضاف ارفيداس نوفيكوفاس الهدف الثاني في الدقيقة 84.