﻿راغب علامة افتتح برنامج «منا وجرّ» وأشعل الأجواء فرحاً

بيروت – «القدس العربي» : في أجواء من الفرح والسحر والتميّز حلّ راغب علامة ضيفاً على الحلقة الأولى من برنامج «منا وجّر» في موسمه الثاني على شاشة «أم تي في» من تقديم الإعلامي بيار رباط، الذي غاص بالاشتراك مع فريق العمل معه، والذي يضمّ الناقد الدكتور جمال فياض والإعلامية منى صليبا ورولا كعدي وأنطوان كاسابيان والممثلة التونسية ليلى بن خليفة وحبيب غبريل، في جوانب عدة من أعماله الفنية، ولا سيما منها الألبومات الغنائية والفيديو الكليبات، التي قدّمها والمهرجانات الصيفية التي أحياها في كل من لبنان والعالم العربي، كما تمّ التطرق أيضاً إلى أمور أخرى لها علاقة بوسامته وأناقته وسرّ نجاحه المستمر .

وقد خيّمت على الحلقة أجواء من المرح والضحك عكستها بالدرجة الأولى شخصية علامة المرحة، والتي ظهرت بوضوح أثناء عرض الفقرات المأخوذة من أحد البرامج التلفزيونية التي تسلط الضوء على العديد من الهفوات والمواقف المضحكة، والتي يرصدها البرنامج النقدي ما أضفى جوّاً من الضحك والمرح على وجوه الحاضرين ومن بينهم علامة، الذي كانت له في المقابل مواقف وطنية وإنسانية.

وأثناء عرض مقتطف من الفيديو يظهر والى جانبه إليسا في أوّل انطلاقتها الفنية إذ غنت ديو معه «جنّ الغرام» وفيديو آخر يظهره في إحدى الحفلات القديمة وقد دعا هيفاء وهبي إلى مشاركته الرقص على المسرح، فسئل هل يعود له الفضل بنجاحهما فردّ بأن لا فضل له على أحد بل الفضل يعود إلى الله. أما عن علاقته بهما فلفت إلى أنه أصبح صديقاً مع إليسا أكثر من هيفاء، وهذا يعود إلى مشاركته مع إليسا في لجنة تحكيم «إكس فاكتور».

وانتقد ما يثار من أجواء حول انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، معتبراً انّ ما يجري عملية تمثيلية لأن الرئيس يعيّن من الخارج أما النواب فنراهم في المجلس وهم ينتخبونه بعد أن يتم الاتفاق عليه. وحول تجربة توليه منصب سفير للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أكد أنّ هذه التجربة جعلته يشعر أكثر وأكثر بانسانيته .

وأكد أنه لا يستثني في حفلاته ومهرجاناته أيّ منطقة يحكمها أي سياسي لأنه حينما يغني، فإنما يغّني للشعب والمناطق اللبنانية، وهو لا يغنيّ أبداً لأي سياسي معين، هذا ولفت إلى صداقة تربطه برئيس الحكومة السابق سعد الحريري والنائب سامي الجميل .

كما كانت في الحلقة عينها مشاركة لافتة لممثل الأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط إياد أبو مغلي، الذي أشاد بعلاقة علامة ببرنامج الأمم المتحدة للحفاظ على البيئة ومكافحة الإتجار الدولي الممنوع بالحيوانات النادرة، وأكدّ أن تسمية علامة كسفير للنوايا الحسنة اتخذت من شخص الأمين العام بنفسه.

وأطّل أيضاً في الحلقة نفسها نجل راغب خالد في أول اطلالة تلفزيونية له إذ تعرّف عليه الحضور وعلى وسامته واناقته، وقد وقف إلى جانب والده وطرحت عليهما أسئلة مشتركة أظهرت جوانب مرحة من شخصيتهما.

واختتمت الحلقة بمباراة في كرة المضرب شارك فيها على ملعب استحدثه خصيصاً إدارة الإنتاج في البرنامج في باحة مباني «ستوديو فيزيون» لمشاركة علامة في هذه المباراة، حيث لعب بعد أن بدّل ملابسه بأخرى رياضية، إلى جانب مدربيه والمحامي حبيب غبريل .

تجدر الإشارة إلى أنّ «منّا وجرّ» برنامج نقدّي أسبوعي يحكي عن التلفزيون من أجل رفع مستوى البرامج كما يظـهر الهـفوات على الشاشـات، والتي يرصدها إيلي سليمان ضمن «رادار».