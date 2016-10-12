﻿مراهقة فيتنامية تضرم النار في نفسها أثناء محاولتها إحراق مدرستها

هانوي ـ د ب أ: ذكرت تقارير إعلامية الأربعاء أن مراهقة فيتنامية أضرمت النار في نفسها عن غير قصد عقب محاولتها إحراق مبنى مدرستها في مغامرة جريئة ومشؤومة قامت بها إثر تلقيها الاستحسان عبر وسائل التواصل الاجتماعى . وظهرت الفتاة / 13 عاما/ في مقطع فيديو انتشر على شبكة الإنترنت، وهي تسكب البنزين أمام أحد أبواب مدرستها في إقليم خانه هوا جنوب البلاد .وأفادت صحيفة توي تري أنه في ظل تشجيع أصدقاء الفتاة لها، قامت بدون قصد بإضرام النار في نفسها بعد أن أشعلت عود ثقاب. وقد أصيبت بحروق طفيفة في ساقها .وكانت الفتاة قد تعهدت بإضرام النيران إذا حصلت على ألف إعجاب على صفحتها على موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي .