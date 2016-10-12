﻿المنازل العائمة… حل مبتكر لإسكان الطلبة في أوروبا

كوبنهاجن ـ د ب أ: تشهد أوروبا نقصاً في أماكن إسكان الطلبة. فخرج المهندس المعماري الدنماركي بياركه إنجلز بحل مبتكر للمشكلة يسميه «أوربان ريجر» ويتألف من منازل عائمة على سطح القنوات والبحيرات والموانئ. وتوضع حاويات الشحن التي تم تحويلها إلى أماكن إقامة على أسطح عوامات وتتسع مساحتها لاثني عشر طالبا ليعيشوا فيها.

ويوجد في كل عوامة منطقة هبوط للزوارق الخشبية ومنصة استحمام ومكان لحفلات الشواء وشرفة على السطح. ويمكن إيجاد المثال الأول – والوحيد حتى الآن – في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن. ولكن في حال نفذت خطط إنجلز فسوف تؤوي الطلاب في مختلف أنحاء أوروبا في القريب العاجل.