﻿ر هيئة البريد البريطانية تحظر نقل هواتف «سامسونغ نوت7»

لندن ـ رويترز: قالت شركة رويال ميل التي تدير خدمة البريد الرئيسية في بريطانيا الأربعاء إنها حظرت نقل هواتف سامسونغ جالكسي نوت7 الذكية عبر شبكاتها كإجراء وقائي مما قد يصعب على العديد من البريطانيين إعادة هواتفهم التي سحبتها الشركة من السوق.

وأعلنت سامسونغ أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم سحب ما لا يقل عن 2.5 مليون من هاتفها الذكي الرائد نوت 7 في عشرة أسواق على مستوى العالم الشهر الماضي بسبب عيب في البطارية أدى إلى اشتعال النار في بعض الهواتف. ومثلت عملية السحب إحراجا كبيرا لسامسونغ.

وقالت رويال ميل إن الحظر يشمل كذلك خدمة «بارسيل فورس» التابعة لها وخدمة الشحن الدولي. وقالت الشركة إنها ستطلب من عملائها توضيح محتويات العبوات التي يريدون شحنها لضمان عدم نقل مواد خطيرة مثل بطاريات الليثيوم المعيبة.