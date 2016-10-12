﻿الرقص… وسيلة جديدة للاحتجاج في تونس

تونس ـ «القدس العربي» من حسن سلمان: أثار فنان تونسي جدلاً كبيراً إثر إحضاره فرقة رقص شعبية إلى إحدى المؤسسات الحكومية في محاولة للاحتجاج على رفض الموظفين منحه الوثائق الخاصة برخصة سيارته، وهو ما اعتبره البعض إساءة لهيبة الدولة التونسية.

وأظهر فيديو تناقله عدد من وسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية الفنان المسرحي طارق العلاني مع فرقة رقص شعبية في إحدى المؤسسات المالية في ولاية «القيروان» (160 كم جنوب العاصمة)، حيث تحولت القاعة إلى جوقة للرقص وهو ما تسبب بتعطيل العمل داخل المؤسسة.

ودخل الفنان في مشاحنات مع الموظفين الذين رفضوا منحه الوثائق الخاصـــــة برخصة سيارته، واتهمه بعضهم بالاعتداء على النظام والإساءة لهيبة الدولة، قبل أن تقوم قوات الأمن بإيقافه بتهمة «تعطيل حركة العمل داخل مؤسسة عمومية».

وخلقت الخطوة التي قام بها العلاني ردود فعل متفاوتة، حيث كتب أحد مستخدمي موقع «فيسبوك»: «شيء ايجابي أن يكون الاحتجاج بالفن وشكل سلمي وبدون تعطيل المرفق العام، ابتكار جديد يُحسب للتونسيين».

وأضاف آخر «هذا تعطيل حرية الشغل، عيب أن يصدر التصرف عن مثقف وفنان، تصرف آخر يمس من هيبة الدولة لا يقل فظاعة عن اعتداء الموظفة على المعتمد (والذي أدى لاحقاً لسجن الموظفة)».