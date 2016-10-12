﻿ارتفاع تكاليف المعيشة وراء عدم إنجاب الألمان لأطفال

هامبورج (ألمانيا) ـ د ب أ: أظهر استطلاع حديث أن أغلب المواطنين الألمان يعتقدون أن أي زوجين بلا أطفال في بلادهم تخلوا عن الإنجاب بسبب التكاليف الباهظة.

وأعرب 63 في المئة ممن شاركوا في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «بي ايه تي» المعنية بقضايا المستقبل في مدينة هامبورج الألمانية عن هذا الرأي – بغض النظر عن أي عوامل أخرى العمر أو الدخل أو النوع أو مساحة السكن.

وجاء في الاستطلاع الذي تم عرضه الأربعاء في مدينة هامبورج أن 58 في المئة من الألمان كانوا ينظرون للتكاليف على أنها السبب الرئيسي لعدم الإنجاب قبل خمسة أعوام.

ولإجراء الاستطلاع، طرحت المؤسسة على 2066 شخصاً سؤالاً نصه: «لماذا لم يعد ينجب الألمان أطفالاً بعد أو لا يرغبون في تأسيس عائلة؟» وطرحت في الوقت ذاته ثماني إجابات محتملة.

وبعد عامل التكاليف، احتل القلق من اقتطاع وقت الفراغ الشخصي المركز الثاني؛ حيث أوضح 61 في المئة من المشاركين في الاســـــتطلاع أنه السبب وراء عدم إنجاب الأطفال في ألمانيا، وجاء في المرتبة الثالثة بنســبة 55 في المئة سبب الاقتناع بأن الحياة العملية أهم من تأسيس أسرة.

وحسب بيانات مؤسسة «بي إيه تي» شمل الاستطلاع الذي تم تكليف المعهد الألماني لأبحاث السوق «جي إف كيه» بإجرائه 2066 رجلاً وامرأة، وتم إجراؤه في إطار مقابلات شخصية في الفترة بين 15 و29 تموز/يوليو الماضي.