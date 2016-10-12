﻿منظمة الصحة العالمية تطالب بضرائب على المشروبات السكرية لمكافحة السمنة

جنيف ـ رويترز: قالت منظمة الصحة العالمية إنه يتعين على الحكومات فرض ضرائب على المشروبات السكرية من أجل مكافحة وباء السمنة العالمي ومرض السكري وهي توصيات سارعت الشركات بانتقادها باعتبارها «تشكل تمييزًا» ضدها وتستند إلى أفكار «غير مثبتة». وقالت المنظمة في تقرير بعنوان «السياسات المالية للحمية الغذائية ومكافحة الأمراض غير المعدية» صدر تزامنا مع يوم السمنة العالمي إن زيادة بنسبة 20 في المئة في السعر قد تخفض استهلاك المشروبات السكرية بالنسبة نفسها.

وقال تيم وكانيفالو من إدارة الأمراض غير المعدية وتحسين الصحة في المنظمة في إفادة صحافية «أصبحنا الآن في وضع يؤهلنا للقول بأن هناك أدلة كافية للعمل على ذلك ونحن نشجع الدول على تنفيذ سياسة ضريبية فعالة على المشروبات المحلاة بالسكر لمكافحة السمنة».

وقال التقرير إن معدلات السمنة ارتفعت إلى مثليها على المستوى العالم في الفترة من 2008 إلى 2014 إذ أصبح 11 في المئة من الرجال و15 في المئة من النساء يصنفون باعتبارهم يعانون من السمنة أي أكثر من 500 مليون شخص.

وسارع اتحاد مصنعي المشروبات الغازية ومقره الولايات المتحدة والذي يضم في عضويته شركات منها كوكا كولا وبيبسي وريد بول بالاعتراض على ما وصفه بأنها ضريبية تمييزية.

وقال المجلس الدولي للاتحاد في بيان «إنها فكرة غير مثبتة لم يتضح أنها تحسن الصحة العامة استنادا إلى الخبرات العالمية حتى الآن».