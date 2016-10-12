مادورو: كلينتون وترامب كلاهما ضرر على أمريكا اللاتينية





كراكاس- رويترز- هاجم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الأربعاء المرشحين في انتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، وحذّر من أن فوز أي منهما سيعود بالضرر على أمريكا اللاتينية.

وقال مادورو، خلال احتفال بمناسبة “يوم مقاومة السكان الأصليين” في فنزويلا، المستعمرة الإسبانية السابقة، “لم أر مناظرة بائسة وعديمة الأخلاق مثلها في التاريخ السياسي للولايات المتحدة الذي أتابعه منذ 30 عاماً”، وذلك في إشارة إلى المناظرة الثانية بين كلينتون وترامب.

وأضاف مادورو الاشتراكي “إن كان نصف ما تحدثا عنه صحيحاً فلا يمكن لأي منهما أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة أو أي بلد آخر بالعالم”.

كان مادورو، سائق الحافلات والزعيم النقابي السابق، ألقى بثقله خلف منافس كلينتون السابق بيرني ساندرز، وأشار إليه قائلاً “صديقي الثوري”.