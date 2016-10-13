حملة ترامب تنفي اتهامات التحرش الجنسي المنشورة في صحيفة “نيويورك تايمز″





واشنطن- أ ف ب- نفت حملة المرشح الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب الاتهامات التي وجهتها إليه في صحيفة “نيويورك تايمز″ الصادرة الأربعاء امرأتان قالتا إن الملياردير المثير للجدل تحرش جنسياً بهما قبل سنوات.

وقالت الحملة إن هذه الاتهامات هي “اغتيال” سياسي يتعرض له ترامب، مؤكدة أن “المقال بأسره من نسج الخيال، وأنه لأمر خطر أن تشن “نيويورك تايمز″ حملة اغتيال كاذبة بالكامل ومنسقة للنيل من شخصية ترامب في موضوع مماثل”.

وكانت “نيويورك تايمز″ نقلت الأربعاء عن امرأة قولها إن ترامب قام بملامستها جنسيا أثناء رحلة جوية قبل 30 عاماً، في حين قالت امراة أخرى للصحيفة إن الملياردير قبلها على فمها حالما عرفته على نفسها في 2005.