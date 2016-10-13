الجيش الأمريكي يقصف مواقع في اليمن بعد هجمات صاروخية على مدمرة أمريكية

واشنطن- رويترز- قال مسؤولون يوم الأربعاء إن الجيش الأمريكي شن ضربات بصواريخ كروز على ثلاثة مواقع رادار ساحلية في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن يوم الأربعاء، وذلك رداً على هجمات صاروخية فاشلة هذا الأسبوع على مدمرة للبحرية الأمريكية.

وتمثل الضربات، التي أجاز الرئيس باراك أوباما تنفيذها، أول عمل عسكري مباشر تقوم به واشنطن ضد أهداف يسيطر عليها الحوثيون في الصراع اليمني. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن التقديرات الأمريكية الأولية تشير إلى أن مواقع الرادار دمرت.

وقال المتحدث باسم البنتاجون بيتر كوك “هذه الضربات المحدودة للدفاع عن النفس نفذت لحماية أفراد جيشنا وسفننا وحرية الملاحة في هذا الممر الملاحي المهم”.

وأضاف “الولايات المتحدة ستردّ على أي تهديد آخر لسفننا وحركة السفن التجارية حسب الحاجة”.