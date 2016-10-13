الإكوادور تؤجل استجواب أسانج مؤسس ويكيليكس إلى نوفمبر

كيتو- رويترز- قال مكتب الادعاء في الإكوادور يوم الأربعاء إن السلطات أرجأت استجواب جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس في تحقيق في قضية اغتصاب في السويد إلى الرابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني بناء على طلب من أسانج.

وقد يساعد الاستجواب- الذي يقوده ممثل للادعاء من الإكوادور وكان مقررا يوم الاثنين- في إنهاء أزمة استمرت أربعة أعوام منذ لجأ اسانج في سفارة الإكوادور في لندن.

وقال مكتب الادعاء في بيان “قدم الطلب في وثيقة عبر السفير الإكوادوري في المملكة المتحدة حدد فيه أسبابه المتعلقة بضمانات الحماية والدفاع عن النفس″.

وكان ممثلو الادعاء في السويد قالوا في السابق إن كبيرة المدعين في السويد انجريد اسجرين ومحققا من الشرطة سيسمح لهما بالحضور لطرح أسئلة من خلال المدعي الإكوادوري الذي سيقدم تقريرا لاحقا بنتائج التحقيق إلى السويد.

وتريد السويد استجواب أسانج (45 عاما) فيما يتصل بمزاعم بارتكابه اغتصابا عام 2010. وينفي أسانج هذه المزاعم.