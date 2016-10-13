الحوثيون وحلفاؤهم ينفون استهداف مدمرة أمريكية قبالة السواحل اليمنية

صنعاء- أ ف ب- نفى المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم الخميس، استهداف مدمرة أمريكية في البحر الاحمر قبالة السواحل اليمنية مساء الاربعاء، والذي ردت عليه واشنطن باستهداف مواقع رادارات في مناطق خاضعة لسيطرتهم.

وبحسب وكالة “سبأ” التابعة للحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، “نفى مصدر عسكري مسؤول الادعاءات الامريكية باستهداف مدمرة تابعة له قبالة السواحل اليمنية من اماكن تخضع لسيطرة الجيش واللجان الشعبية” مؤكدا ان المتمردين “لا علاقة لهم بهذا العمل”.