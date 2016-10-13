قذائف تقتل أربعة أطفال في غرب حلب وقصف صاروخي ومدفعي على بلدات ريف دمشق الغربي

بيروت- دمشق- رويترز- د ب أ- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أربعة أطفال على الأقل قتلوا في منطقة تسيطر عليها الحكومة في غرب حلب الخميس، حينما سقطت قذائف قرب مدرسة.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن المدرسة التي تقع في منطقة السليمانية تعرضت لما وصفته “باعتداء إرهابي”.

ومن جهة أخرى، كثفت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها الخميس من القصف المدفعي والصاروخي لمناطق غوطة دمشق الغربية، وذلك بعد الفشل في التقدم البري في هذه المناطق خلال الأيام الماضية وتعرضها لخسائر كبيرة.

وقال سكان محليون يعيشون قرب بلدة الدرخبية في ريف دمشق الغربي الجنوبي لوكالة الأنباء الألمانية إن “هناك معارك عنيفة تشهدها المناطق المحيطة ببلدة الدرخبية التي تعرضت لقصف بصواريخ من نوع أرض – أرض وصواريخ، وألقت الطائرات المروحية أكثر من 13 برميلاً متفجراً يحتوي بعضها على مادة النابالم، ما أدى إلى نشوب حرائق في بعض المنازل والمزارع″.

وأكد السكان أن الطائرات الحربية والمروحية قصفت مدينة خان الشيح بالقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة.

وفشلت القوات الحكومية في اقتحام مدينة خان الشيح وبلدة الدرخبية رغم محاولاتها المتكررة منذ بداية الشهر الجاري في مسعى للسيطرة على عدد من المناطق التي تعتبر متداخلة مع فصائل المعارضة.