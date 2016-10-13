حافلات تدخل إلى مدينتين في ريف دمشق لنقل مسلحين وعائلاتهم

دمشق- د ب أ- دخل إلى مدينة قدسيا في ريف دمشق الغربي صباح الخميس 22 حافلة لنقل مسلحي مدينة قدسيا وبلدة الهامة وعائلاتهم إلى محافظتي حمص وإدلب.

وقال مصدر في لجنة المصالحة في مدينتي قدسيا والهامة لوكالة الأنباء الألمانية إن الحافلات دخلت برفقة سيارات من الهلال الأحمر السوري ودون وجود أي من موظفي الأمم المتحدة، وذلك لنقل المسلحين وعائلاتهم، الذين يبلغ عددهم حوالي 2500 شخص بينهم 200 مسلح من قدسيا و150 من الهامة، إلى محافظتي حمص وإدلب. وكان المسلحون سلموا الأربعاء أسلحتهم المتوسطة والثقيلة واحتفظوا فقط بالأسلحة الخفيفة.

وأكد المصدر أن “مدينتي قدسيا والهامة سوف تكون يوم السبت القادم خالية من السلاح والمسلحين”، كاشفا أن هناك تواصل مع عدد من المسلحين لتسوية أوضاعهم لعدم المغادرة إلى حمص وإدلب”.

ويشار الى أن عدد المدنيين المتبقيين في مدينة قدسيا يقدر بحوالي 40 ألفاً وفي الهامة بنحو 20 ألفاً، بينما كان عدد سكان المدينتين يصل لنحو 250 ألفا عند بداية الأزمة.