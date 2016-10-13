روسيا: سفارتنا في دمشق استهدفت في هجوم بقذائف مورتر ولا إصابات

موسكو- رويترز- قالت وزارة الخارجية الروسية إن سفارتها في دمشق استهدفت في هجوم بقذائف مورتر الأربعاء وأدانت ما وصفته “بالهجوم الإرهابي” في العاصمة السورية.

وقالت الوزارة في بيان إن إحدى قذائف المورتر التي أطلقت من منطقة خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة انفجرت قرب موقع أمني أمام السفارة بينما انفجرت قذيفة أخرى قرب مدخل المكتب القنصلي.

وأضافت أن الشظايا تناثرت في مجمع السفارة لكن دون إصابة أي من العاملين. وقالت إنه يجري تقييم الخسائر المادية.

وقالت الوزارة “نؤكد استمرار سياسة روسيا الثابتة في قتال الإرهابيين بلا هوادة في سوريا.”