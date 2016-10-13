محامي البكر بعد العثور عليه مشنوقا: ما حدث فضيحة قضائية

برلين- لايبتسيج- د ب أ- قال المحامي الذي وكلته الدولة للدفاع عن جابر البكر المتهم السوري بالتحضير لعملية إرهابية في ألمانيا إن وفاة البكر شنقا في زنزانته يعد “فضيحة قضائية”.

وجاء تصريح المحامي ألكسندر هوبنر لمجلة فوكوس الألمانية التي نشرت التصريح على موقعها الإلكتروني الخميس بعد العثور على البكر (22 عاما) مشنوقا في زنزانته مساء الأربعاء.

وقال المحامي إن البكر كسر بالفعل لمبات في زنزانته وتلاعب في مآخذ التيار الكهربائي الموجودة فيها.

وقال المحامي إنه اتصل بعد ظهر الأربعاء برئيس السجن الذي يوجد به البكر والذي أكد له أن البكر يراقب بشكل دائم من قبل إدارة السجن.