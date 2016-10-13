قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية

تل أبيب- د ب أ- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس بأن قوات من جيش الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية عشرة فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، التي أوردت الخبر، أن أحدهم “ناشط حمساويا عثر بحوزته على أكثر من مئة ألف شيكل يشتبه أنها كانت مخصصة لتمويل نشاطات إرهابية”.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم “مطلوبون لأجهزة الأمن للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب الشعبي المحلي والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب”.