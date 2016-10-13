الجيش اليمني يعلن مقتل 22 مسلحًا حوثياً بغارات للتحالف غربي البلاد

مأرب- الأناضول- أعلن الجيش اليمني، الخميس، مقتل 22 مسلحاً من عناصر جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، في غارة شنتها مقاتلات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية على مواقع لهم في مدينة “حرض” غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، التي تخوض المعارك في المحافظات اليمنية الغربية، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأوضح البيان أن “طيران التحالف العربي شن اليوم غارة جوية على موقع للحوثيين في قرية (الحجاورة) غربي مدينة (حرض) ما أدى لمقتل 22 من مسلحي المليشيا”.

وأضاف المركز أن “مدفعية التحالف استهدفت عربة محملة بالسلاح والذخيرة تابعة للميليشيات الانقلابية (الحوثيين وقوات صالح) في قرية (المطارية) بمدينة (حرض).

ولفت إلى أن الغارة أدت لـ”تدمير العربة وأن ألسنه اللهب تصاعدت من موقع الغارة لفترة”.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تصريح فوري من الحوثيين أو من مصدر مستقل حول ما ذكره الجيش اليمني.

وتدور منذ أشهر مواجهات متقطعة بين الجيش اليمني ومسلحي الحوثي في عدد من الجبهات بمنطقة “حرض” غربي اليمن، والتي تعد منفذاَ رئيسياً بين اليمن والسعودية، ويسيطر عليها الحوثيون منذ أكثر من عام.

ويشهد اليمن حربًا منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات، صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل 6 آلاف و600 شخص، وإصابة نحو 35 ألف، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وتصاعدت المعارك في معظم الجبهات في البلاد، منذ 6 أغسطس/ آب الماضي، بالتزامن مع تعليق مشاورات السلام التي أقيمت في الكويت، بين الحكومة، من جهة، والحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح)، من جهة أخرى، بعد استمرارها لأكثر من ثلاثة أشهر، دون اختراق جدار الأزمة، وإيقاف النزاع المتصاعد في البلاد منذ العام الماضي.

وتقود السعودية منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عربياً في اليمن ضد الحوثيين، يقول المشاركون فيه إنه جاء “استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية، والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح”.