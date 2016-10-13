الجبير يلتقي جاويش أوغلو قبيل اجتماع وزاري خليجي تركي تستضيفه الرياض

الأناضول- التقى وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الخميس، نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، قبيل اجتماع خليجي تركي على مستوى وزراء الخارجية تستضيفه الرياض في وقت لاحق الخميس.

وبحسب ما ذكرته وزارة الخارجية السعودية في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن اللقاء جرى في مكتب الجبير بالعاصمة الرياض التي وصلها الوزير التركي، مساء الأربعاء، لحضور الاجتماع المذكور.

وأوضح المصدر أنه من المقرر أن يبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

يأتي اللقاء الثنائي قبيل اجتماع خليجي تركي على مستوى وزراء الخارجية تستضيفه الرياض في وقت لاحق اليوم؛ لبحث تعزيز التعاون والقضايا السياسية الراهنة.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، في تصريحات سابقة أن “الاجتماع يأتي في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجانبين”.

وبين أنه “سيبحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشتركة في مختلف المجالات بين مجلس التعاون والجمهورية التركية”.

الزياني أشار إلى أنه سيتم خلال الاجتماع أيضاً، “مناقشة القضايا السياسية الراهنة، وتطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب”.

وتشهد العلاقات التركية الخليجية تطورات إيجابية نوعية في الآونة الأخيرة.

وكانت دول الخليج على رأس الدول التي دعمت الشعب التركي وحكومته المنتخبة ديمقراطيا، في مواجهة محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها البلاد منتصف يوليو/ تموز المنصرم، وباءت بالفشل.

ورحّب مجلس التعاون الخليجي، في بيان أصدره آنذاك، “بعودة الأمور إلى نصابها في الجمهورية التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، وحكومته المنتخبة، وفي إطار الشرعية الدستورية وإرادة الشعب”.

وأكد البيان “حرص دول مجلس التعاون على أمن واستقرار الجمهورية التركية، ورخاء وازدهار شعبها الشقيق، وعلى تعزيز العلاقات التاريخية معها في مختلف المجالات”.