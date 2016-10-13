جونسون: يجب ألا نثير آمالاً كاذبة عن منطقة حظر طيران في سوريا

لندن - رويترز – قال وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون الخميس، إنه يتعين على بريطانيا ألا تثير “آمالاً كاذبة” بشأن فكرة إقامة منطقة حظر طيران فوق أجزاء من سوريا لمنع الضربات الجوية الروسية والسورية على مدينة حلب.

وقال جونسون أمام لجنة برلمانية، “يجب علي إبلاغكم في هذه المرحلة أنه من الضروري ألا نثير آمالاً كاذبة. نعرف الصعوبات والتداعيات الناجمة عن منطقة حظر طيران.”

وتابع “لكن إذا كان هناك ثمة ما يمكن أن نفعله بشكل معقول وعملي مع حلفائنا، فعلينا بالطبع أن ندرس هذه الإجراءات.”