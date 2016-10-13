المرصد السوري : مقتل 11 مواطناً جراء قصف على أحياء حلب

القاهرة- د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 11 مواطناً وإصابة العشرات بجروح جراء القصف المتجدد على أحياء مدينة حلب صباح الخميس .

وقال المرصد في بيان إن سبعة مواطنين على الأقل قتلوا وسقط عدد كبير من الجرحى، جراء تجديد الطائرات الحربية لقصفها على أحياء حلب الشرقية، حيث استهدفت هذه الضربات المتجددة أماكن في حي الصاخور ومنطقة الكلاسة.

وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

ولفت المرصد إلى مقتل اربعة أطفال على الأقل وإصابة نحو 10 آخرين بجراح خطيرة، إثر سقوط قذائف على مناطق في حي التلفون الهوائي الذي تسيطر عليه قوات النظام في القسم الغربي من المدينة، ولا يزال عدد القتلى مرشحاً للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة.