مورغان فريمن في مراسم عاشوراء بلندن

لندن ـ التُقِطَتْ صورٌ للممثل الأمريكي مورغان فريمن، خلال مشاركته في مراسم عاشوراء، أقامته حسينية الخوئي في العاصمة البريطانية لندن.

وذكر موقع “برس تي في”الإيراني الناطق بالإنجليزية، نقلا عن مصادر إعلامية لم يذكرها بالاسم أن حضور فريمن جاء بغية التحقيق بهدف إنتاج حلقة وثائقية من تمثيله وإخراجه لصالح قناة “ناشيونال جيوغرافيك”.

وحسب التقرير من المقرر أن ينتج فريمن هذه الحلقة لمسلسل وثائقي بثت الحلقة الأولى منه في 3 نيسان/أبريل 2016 وحتى الآن بث 6 حلقات من هذا الوثائقي الذي يتحدث عن الحياة بعد الموت والخالق والخلقة والشيطان والمعجزات.