أجمل حكم كرة قدم نسائية روسية تثير الجدل في العالم بصورها المثيرة جداً

موسكو ـ فجرت الطالبة الروسية من جامعة كراسنويارسك التربوية، وتدعى يكاترينا كويستياونينا، الجدل على مواقع التواصل، بعدما نشرت صورا لها على موقع “سبورتس دوت رو”، حيث أطلق عليها بعض النشطاء أنها الحكم الأكثر جمالا في روسيا.

وتبلغ يكاترينا من العمر 21 عاما، ولكن حبها لكرة القدم بدأ عندما كانت في 13 من عمرها، وكانت لاعبة محلية مع فريق النساء.

وأوضحت يكاترينا، أنه عرض عليها التحكيم في المبارايات عام 2013، حيث أرادت أن تطور نفسها وتصبح حكما وليس مجرد لاعبة، موضحة أن مستقبلها يرتبط كثيرا بكرة القدم.

وأشارت الحكم الروسية، إلى أنها تعرضت لبعض المضايقات حيث قام البعض بالرفض العنيف لعملها في هذا المجال، ولكنها لا تستجيب لتلك الأراء.