لندن ـ وجهت منظمة الصحة العالمية حكومات العالم إلى فرض ضرائب على المشروبات المحلاة، في تأكيد منها على جدية الأمر، أسوة بالمكسيك، التي انعكست الضريبة التي فرضتها السلطات سنة 2014 على المشروبات المحلاة ارتفاعاً بنسبة 10 في المئة في الأسعار، في حين تراجع الاستهلاك بنسبة 6 في المئة.

وتكمن خطورة المشروبات المحلاة – وفق المنظمة – في أنها أهم أسباب السمنة، التي يعاني منها ثلث سكان العالم، وفي حال فرض الضريبة المقترحة، وهي زيادة سعرها 20 في المئة، سيؤدي ذلك إلى تقليص الاستهلاك 20 في المئة.

على المستوى العالمي، ازداد عدد حالات السمنة بواقع الضعف منذ عام 1980؛ ففي عام 2014 كان أكثر من مليار وتسعمئة مليون بالغ يعانون الوزن الزائد، وفي عام 2015 كان 42 مليون طفل دون الخامسة يعانون الوزن الزائد أو السمنة.

ويمثل الاستهلاك الذي توصي به منظمة الصحة العالمية للسكر 25 غراماً، أو ما يوازي 6 ملاعق صغيرة من السكر يوميا، في حين تحوي عبوة من المشروبات الغازية على كمية توازي 10 ملاعق صغيرة من السكر.